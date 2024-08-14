Askeri uçaklar havada çarpıştı

Fransız basınında yer alan bilgilere göre, Fransa'nın Meurthe-et-Moselle şehrinde 2 askeri uçak havada çarpışmasının ardından yere çakıldı.

Haute-Marne'da bulunan Saint-Dizier hava bölgesindeki Rafale filosuna ait olduğu ifade edilen uçaklardan bitanesini kullanan pilotun kendisini fırlattığı, diğer uçakta bulunan bir eğitmen ve bir öğrenci pilotunu arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Meurthe-et-Moselle Valiliği tarafından gerçekleştirilen yazılı açıklamada, askeri uçakların karıştığı kazanın ardından operasyon merkezinin faaliyete geçirildiği ve askeri güçlerin desteği ile arama kurtarma faaliyetlerinin başlatıldığı açıklandı. Arama kurtarma çalışmalarına katılanlar arasında jandarma ve itfaiye ekipleri de yerini aldı.

Valilk tarafından gerçekleştirilen açıklamada, kazaya ilişkin herhangi bir can kaybı bilgisi verilmedi. Askeri yetkililerin kazanın sebebini soruşturduğu belirtildi.