Askeri üsse silahlı saldırı! Can kaybı var

Fort Stewart Üssünün resmi Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, üste aktif bir silahlı saldırgan olduğu belirtildi.

Bu nedenle üssün bir kısmının giriş çıkışlara kapatıldığı, güvenlik güçlerinin olay yerinde olduğu ifade edildi.

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ABD ordusu, Georgia eyaletinde bulunan Fort Stewart askeri tesisinde silahlı saldırı düzenlendiğini ve can kaybı olduğunu bildirdi.

Ayrıca, olay yerine yakın noktadaki personelin bulundukları yerden ayrılmamaları, tüm kapı ve pencereleri kapalı tutmaları istendi.