Askeri üsse sızdı kıskıvrak yakalandı. Timsahın yaptığına bak

Askeri üsse sızan timsah ortalığı karıştırdı. Amerika'nın Flarida'daki Macdill Hava Üssü'ne sızan timsah bir tanker uçağın altında gezmeye başlayınca, askerler alarma geçti. Askerler hemen timsahın sızma eylemine karşı operasyon başlattı. Timsahın yakalanması için yaban hayatı koruma görevlileri olay yerine çağırıldı

Görevliler hemen operasyona başladı. Timsahın gözleri kapatıldı, kuğruğu iple bağlandı.

Uçağın altında çekilerek, çıkartılan timsah sürüklenerek, üsten çıkarıldı ve nehire bırakıldı. Timsahın operasyon sırasında herhangi bir zarar görmediği öğrenildi.