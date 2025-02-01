Askerlere evlilik öncesi bilinçlendirme eğitimi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Askerlere evlilik öncesi bilinçlendirme eğitimi

Sinop'ta askerlere yönelik gerçekleştirilen seminerde, evlilik öncesi bilgilendirme yapıldı.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Sinop İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde askerlik görevini yerine getiren erlere yönelik "Evlilik Öncesi Süreçler" konulu bilgilendirme seminer düzenlendi.

Eğitim kapsamında, evlilik öncesi dikkat edilmesi gereken hususlar, sağlıklı iletişim, aile içi sorumluluklar ve karşılaşılabilecek muhtemel durumlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen sunumda, bilinçli evliliğin toplum yapısına katkı sağladığı vurgulanırken, askerlerin konuya ilgisi dikkat çekti.

Askerlere evlilik öncesi bilinçlendirme eğitimi

Askerlere evlilik öncesi bilinçlendirme eğitimi

Askerlere evlilik öncesi bilinçlendirme eğitimi

Askerlere evlilik öncesi bilinçlendirme eğitimi

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