Askıya çıkarmak deyimi ne anlama geliyor?

Askıya çıkarmak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir şeyin ilan edilmesi, üçüncü kişilerin konudan haberdar edilmesi ve ilgililerin, bilgi almasını sağlamak için genellikle herkesin görebileceği bir yerde herkesin görebileceği bir şekilde ilan asmak anlamında kullanılan bir deyimdir.

Diğer bir şekilde evlenecek kişilerin nikâhtan önceki durumlarını gösteren belgelerinin, belirli bir süre için ilgili dairede görünür bir yere asılması anlamını taşır.

ASKIYA ÇIKARMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Sınav sonuçlarını askıya çıkardım, bakabilirsiniz..."