Aşklarını pamuklara sarıp sarmaladılar: Yaş farkı engel olamadı

Muri Enikő, 2019'dan beri Sugarloaf grubunun gitaristi Tóth Szabi ile bir ilişki yaşıyor. Muri, 2017 yılında grubun vokalisti olarak göreve başladı ve ikilinin ilişkisi, 2022 sonbaharında RTL'nin Nyerő Páros programında yer aldıklarında ortaya çıktı. Şu anda Macaristan televizyonlarında yayınlanan bir programda solo performans sergiliyor.

Tóth Szabi, 2016 yılında Muri ile tanıştıklarını ve birlikte çalıştıklarını, üç yıl sonra ilişkilerinin başladığında ise zaten boşanmış olduğunu belirtti. 2022'de, bazı söylentilerin aksine, Muri için eşini ve çocuklarını bırakmadığını vurguladı. İkili, müzik çevrelerinde ilişkilerinin bilindiğini ancak kamuoyuna açıklamamak için dikkatli davrandıklarını ifade etti.

Şu ana kadar, sosyal medya hesaplarında yalnızca nadiren birlikte fotoğraf paylaşan çift, ilişkilerini özel tutmayı tercih etti. Tóth, "İlişkimizin nasıl olduğu, ne kadar sevdiğimiz gibi konular dört duvar arasındadır; bunu sosyal medyada paylaşmaya gerek yok," dedi. Muri ve Tóth, sahnede birlikte çalıştıkları için, hayranlarının ilişkilerine dair bir yargıya varmalarını istemediklerini belirtiyorlar.