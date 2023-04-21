'Asla girilmez' denilen Apple'ın güvenli duvarı saniyeler içinde aşıldı

Apple'ın cihaz güvenliği rakiplerine kıyasla halen en iyisi olarak tanıtılıyor. Ancak casus yazılım Pegasus ile bir ünlü ismin de bulunduğu bu güvenlik duvarı aşıldı.