'Asla girilmez' denilen Apple'ın güvenli duvarı saniyeler içinde aşıldı

Apple'ın cihaz güvenliği rakiplerine kıyasla halen en iyisi olarak tanıtılıyor. Ancak casus yazılım Pegasus ile bir ünlü ismin de bulunduğu bu güvenlik duvarı aşıldı.

'Asla girilmez' denilen Apple'ın güvenli duvarı saniyeler içinde aşıldı

İsrailli teknoloji firması NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus casus yazılım sayesinde iPhone'lara karşı en az üç yeni saldırı oluşturduğunu ve potansiyel olarak birçok aktivist ve gazetecinin gizliliğini ve güvenliğini tehlikeye attığını ortaya çıkarıldı.

Pegasus'un oluşturduğu tehditle ilgili rapor, merkezi Kanada'daki Toronto Üniversitesi'nde bulunan Citizen Lab'den geldi. Pegasus'un yeni sürümü, iOS 15 ve iOS 16'nın ilk sürümlerini çalıştıran iPhone'ları etkiledi.

Casus yazılımın geçen yıl Meksika'da 43 öğrenci göstericisinin kaybolması ve diğer şüpheli insan hakları ihlallerini araştıran insan hakları aktivistlerine karşı kullanıldığı söyleniyor.

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