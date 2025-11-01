Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ve Trabzonspor karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.

Bu sonuçla puanını 29'a yükselten Galatasaray, liderliğini devam ettirdi. Puanını 24'e çıkaran Trabzonspor ise zirve takibini sürdürdü.

BU SEZON İLK KEZ BİR MAÇTA GOL ATAMADILAR

Sarı kırmızılı ekip, ligdeki 11 maçından 9'unu kazanırken, 2 mücadeleden ise beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, sahasında Trabzonspor'la 0-0, Beşiktaş'la da 1-1 berabere kaldı.

Evinde oynadığı son 24 Süper Lig maçını kaybetmeyen Galatasaray, son üç puan kaybını Trabzonspor (0-0), Beşiktaş (1-1) ve Fenerbahçe (0-0) karşısında yaşadı. Cimbom, bu süreçte 19 galibiyet ve 5 beraberlik yaşadı.

Sarı kırmızılı takım, 2025-2026 sezonunda oynadığı resmi maçlarda ilk kez gol atamadan mücadeleyi bitirdi. Galatasaray, Trabzonspor karşılaşması öncesinde Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 25 gol atmıştı.

GALATASARAY'IN GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

Trabzonspor'a karşı son 6 maçı kazanan Galatasaray'ın, rakibine karşı galibiyet serisi bu maçta sona erdi. Bordo mavililer, son galibiyetini 23 Ocak 2022 günü oynanan maçta 2-1'lik skorla almıştı.

Galatasaray ile Trabzonspor, Mayıs 2012'den bu yana ilk kez sarı-kırmızılıların evinde oynanan bir Süper Lig maçında golsüz berabere kaldı.

NAMAĞLUP SERİ 32 MAÇA ÇIKTI

Trabzonspor'la berabere kalan Galatasaray, sahasındaki yenilmezlik serisini 32 maça yükseltti.

Galatasaray evindeki son yenilgisini 2024-2025 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre ekibi Young Boys'a karşısında yaşamıştı.

Sarı kırmızılılar, bu süreçte Süper Lig'de 23, UEFA Avrupa Ligi'nde 5, Şampiyonlar Ligi'nde 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 olmak üzere çıktığı 32 mücadelede 23 galibiyet ve 9 beraberlik yaşadı.