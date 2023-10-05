Aslan yatağından belli olur atasözünün anlamı nedir?

Aslan yatağından belli olur atasözünün anlamı: Bir kimsenin oturduğu yerin düzeni, temizliği kişiliğinin göstergesidir.

Pek çok insanın kulağına aslan yattığı yerden belli olur atasözü mutlaka gelmiştir. Bu atasözünün anlamı ise ‘İnsanların yaşadıkları yerin ve davranışlarının nasıl biri olduğunu anlatması’ şeklinde tabir edilebilir.

‘İnsanların davranışları ile beraber yaşadıkları yerin onu en iyi şekilde anlatabileceği’ tabiri çıkmaktadır. Bu durum yatağı ya da evi ve sosyal yaşamdaki davranışları üzerinden ile alınabilmektedir.