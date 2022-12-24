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Aslı Enver ile Pelin Karahan’ın neden küstükleri ortaya çıktı

Yıllar önce Kavak Yelleri dizisinde birlikte rol alan Aslı Enver ile Pelin Karahan'ın dostluğunun neden sona erdiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 15:58
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Aslı Enver ile Pelin Karahan'ın küslüğünün nedeni belli oldu

Aslı Enver ile Pelin Karahan’ın neden küstükleri ortaya çıktı
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Bir döneme damga vuran Kavak Yelleri dizisinde rol alan Aslı Enver ile Pelin Karahan'ın neden küstükleri yıllar sonra ortaya çıktı. Sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyen ikilinin, dargın oldukları yeniden alevlendi. Kulislerde kulaktan kulağa yayılan iddialara göre en son 2020 yılında sosyal medyadan beraber paylaşım yapan Enver ile Karahan'ın arasını, 'kıskançlık, şöhret ve para' açtı.

İddialara göre Pelin Karahan, 2020 yılında bir markayla tam 1 milyon TL karşılığında reklam anlaşması yapmak üzereydi. Ancak son dakika değişikliğiyle marka, aynı rakama Enver ile el sıkıştı.

Takvim'de yer alan habere göre; bunun üzerine de Pelin Karahan, eski rol arkadaşının kendisi için kulis yaptığını düşünerek Aslı Enver'le bağını koparttı. İşin aslı ise marka, Enver'i Karahan'a göre daha popüler olduğu seçmişti.
 

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