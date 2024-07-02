Aslı Enver’in telefon numarası deşifre oldu! Arayıp bakın ne istediler

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Aslı Enver’in telefon numarası deşifre oldu! Arayıp bakın ne istediler

Ünlü oyuncu Aslı Enver'i arayıp lahmacun siparişi veren kızların Enver ile olan diyalogu sosyal medyada gündeme oturdu.

Kavak Yelleri ve İstanbullu Gelin dizisiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Aslı Enver'in cep telefonu numarasını bulan üç kız, Enver'i aradı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, üç kız arkadaş Enver'i arayarak, "5 Lahmacun, 1 kaşarlı pide alabilir miyiz?" diyerek sipariş vermeye çalıştı.

SEVECEN TAVRI BEĞENİ TOPLADI

. İşletildiğini anlayan Enver, durumu bozuntuya vermeden cevap verdi. Enver, "Yollardım ama yanlış numarayı aradınız, her zaman bekleriz" diyerek telefon kapattı. O anlar sosyal medyanın gündemine otururken, oyuncu Aslı Enver'in sevecen tavırları büyük beğeni topladı.

Bir süredir ekranlardan uzak olan Aslı Enver, bu sıralar anneliğinin tadını çıkarırken, son olarak eşiyle pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

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4 TEMMUZ'DA KIZI DOĞMUŞTU

12 Kasım 2022'de Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturan oyuncu Aslı Enver, 4 Temmuz 2023 tarihinde de kızı Elay'ı dünyaya getirmişti.

Enver, geçtiğimiz haftalarda kızı Elay ile objektif karşısına geçmiş, kızıyla pozlarına "İki gözümün çiçeği" notunu düşmüştü.

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