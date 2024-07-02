Tuğba Özerk sahneye 5 milyonluk servetle çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tuğba Özerk sahneye 5 milyonluk servetle çıktı

Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk, beş milyon Türk Lirası değerindeki pırlanta setiyle göz kamaştırdı. Leopar desenli, göz alıcı sahne kıyafetiyle dikkatleri üzerine çeken Tuğba Özerk, pırlanta takılarıyla da herkesi şaşırttı.

Kıbrıs'taki performansıyla sahnede hayranlarının büyük beğenisini toplayan Tuğba Özerk, milyonluk takılarıyla da gündem oldu.

Leopar desenli, iddialı sahne kıyafeti ve beş milyon TL'lik pırlanta takılarıyla adeta büyüledi.

"Kıbrıs benim ikinci vatanım" diyen Özerk, Kıbrıs halk ezgisi 'Dillirga'yı konuklarıyla birlikte söyleyerek, "Kıbrıs'ta konser vermek ve sizlerle şarkı söylemek benim için tarifsiz bir mutluluk" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz haftalarda bir programda samimi itiraflarda bulunan Tuğba Özerk, üç evliliğinin ardından, "Çok hızlı evlenme kararı alıyorum, flört etmeyi geçiyorum, doğrudan evleniyorum. Gelinlik giymek hoşuma gidiyor. Erkekler hızla evlenme teklif ediyor, ben de kabul ediyorum. Belki dördüncü evlilik kısmet olur" dedi.

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TUĞBA ÖZERK KİMDİR?

Tuğba Özerk, 4 Haziran 1980'de İzmir'de doğmuş, Türk pop müziği sanatçısı, şarkı yazarı ve bestecidir.

Müzik eğitimine 7 yaşında başlayan Özerk, ilk geri vokal deneyimini 12 yaşında Sezen Aksu ile gerçekleştirmişti. Solo ve vokal çalışmalarının yanı sıra, İzmir Devlet Konservatuvarı'nda eğitimine devam etmiş ve 2002 yılında ilk solo albümü 'Dün Gibi'yi çıkarmıştı.

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