Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu'nun ayrılık nedeni ortaya çıktı

İki ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu'nun ayrılığı hayranlarını şoke etmişti. Evlenmeleri beklenen çiftin ayrılık nedeni belli oldu.

Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu'nun ayrılık nedeni ortaya çıktı

Eski eşi Duygu Kumarki'den bir kız çocuğu bulunan İsmail Hacıoğlu, kendisi gibi oyuncu olan meslektaşı Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşamaya başlamıştı.

evlilik-mujdesi-beklenirken-ayrildilar-aslihan-16107783-7788-m.jpg

Aşıklar ilk kez Çeşme tatilinde beraber kameralara takılmıştı. Sürpriz aşklarıyla magazin gündemine damga vuran Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu geçtiğimiz günlerde ilişkilerinin birinci yılını kutlamış ve mutluluk pozlarını da sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

aslihan-gurbuz-ile-ismail-hacioglunun-ayrilik-nedeni-6691c624.jpg

Şu günlerde Cem Karaca filmi için hazırlık yapan kızı Yemin'le Kaş'a tatile gideceği konuşulan İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz'ün ilişkisine nazar değdi.

EVLİLİĞE YANAŞMADI

Aslıhan Gürbüz, beraber fotoğraflarını silip ünlü oyuncuyu engelledi. İsmail Hacıoğlu da bu hamlenin ardından her şeyi sildi. Ünlü çiftin ayrılık sebepleri de ortaya çıktı.

evlilik-mujdesi-beklenirken-ayrildilar-aslihan-16107783-2757-m.jpg

Aşkı bitiren sebebin, İsmail Hacıoğlu'nun evliliğe yanaşmaması olduğu iddia edildi. Anne olmak isteyen Gürbüz, sevgilisinin evliliğe yanaşmamasından dolayı ilişkiyi bitirdi.

İlgili Haberler
Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu ilk kez el ele görüntülendi
Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu evleniyor
Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu aşkı tam gaz
Öne Çıkanlar
Altın bugün ne kadar? 18 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 18 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Erdoğan’la Körfez Turu’na çıkan iktidarın göz bebeği olan Fulya Öztürk umreye gitti
Erdoğan’la Körfez Turu’na çıkan iktidarın göz bebeği olan Fulya Öztürk umreye gitti
46 bin TL'lik hesabı dolar zanneden turist hesabın TL olduğunu öğrenince güle oynaya ödedi
46 bin TL'lik hesabı dolar zanneden turist hesabın TL olduğunu öğrenince güle oynaya ödedi
Euro ve dolar bugün kaç lira? 18 Temmuz döviz kuru ne kadar kaç TL?
Euro ve dolar bugün kaç lira? 18 Temmuz döviz kuru ne kadar kaç TL?
Fiat'tan otomobillere 2 haftada ikinci zam
Fiat'tan otomobillere 2 haftada ikinci zam
Şenol Güneş istifa mı edecek? Gürel Yurttaş açıkladı
Şenol Güneş istifa mı edecek? Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
Uzmanından ailelere çocuk ve havuz uyarısı Sağlık
Uzmanından ailelere çocuk ve havuz uyarısı
Pakistan'da hükümet istifa edecek Dünya
Pakistan'da hükümet istifa edecek
Ryan Kent Fenerbahçe'deki hedefini açıkladı Spor
Ryan Kent Fenerbahçe'deki hedefini açıkladı
Bostancı’da otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti. Kaza değil resmen cinayet Güncel
Bostancı’da otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti. Kaza değil resmen cinayet
Kamyonetin kasasını açan polisler şok oldu. Saya saya bitiremedi Güncel
Kamyonetin kasasını açan polisler şok oldu. Saya saya bitiremedi
Kök maaş nedir? Kök maaş nasıl hesaplanır? Keşfet
Kök maaş nedir? Kök maaş nasıl hesaplanır?