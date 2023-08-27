Aslıhan adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Aslıhan isminin anlamını araştırıyor. Peki, Aslıhan ne demek? Aslıhan isminin anlamı nedir?

ASLIHAN NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Aslıhan ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Han soyundan gelen.

- Aslı ve Han kelimelerinden türetilmiş birleşik bir isimdir. Kerem ile Aslı hikayesinin kadın kahramanıdır. Güzelliğinin yanında saçlarının uzunluğu ve gürlüğünden bahsedilir

ASLIHAN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Aslıhan ismi Kur'an-ı Kerim'de yer almamaktadır; ancak Aslıhan ismini koymak caizdir.