Aslıhan ne demek? Aslıhan isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Aslıhan da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Aslıhan ne demek? Aslıhan isminin anlamı nedir?

Aslıhan ne demek? Aslıhan isminin anlamı nedir?

Aslıhan adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Aslıhan isminin anlamını araştırıyor. Peki, Aslıhan ne demek? Aslıhan isminin anlamı nedir?

ASLIHAN NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Aslıhan ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Han soyundan gelen.

- Aslı ve Han kelimelerinden türetilmiş birleşik bir isimdir. Kerem ile Aslı hikayesinin kadın kahramanıdır. Güzelliğinin yanında saçlarının uzunluğu ve gürlüğünden bahsedilir

ASLIHAN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Aslıhan ismi Kur'an-ı Kerim'de yer almamaktadır; ancak Aslıhan ismini koymak caizdir.

Öne Çıkanlar
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Ümmetçilik algısıyla gizli Araplaştırma politikası
Ümmetçilik algısıyla gizli Araplaştırma politikası
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden son isim kim?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden son isim kim?
Son derece rahatsız edici
Son derece rahatsız edici
Neden Atatürk’ün adını anmıyorlar. Çünkü hala Yunan kazansın istiyorlar
Neden Atatürk’ün adını anmıyorlar. Çünkü hala Yunan kazansın istiyorlar
Son Haberler
Instagram'da görünmez olmak isteyenlere müthiş özellik: DM'de okundu bilgisi de kapatılabilecek Teknoloji - Otomotiv
Instagram'da görünmez olmak isteyenlere müthiş özellik: DM'de okundu bilgisi de kapatılabilecek
Makilik alanda yangın Güncel
Makilik alanda yangın
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi? Keşfet
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
Taliban'ın kadınlara yasakları bitmiyor. Şimdi de milli parklara girişlerini yasakladılar Dünya
Taliban'ın kadınlara yasakları bitmiyor. Şimdi de milli parklara girişlerini yasakladılar
Yunan askerlerinin geri ittiği 19 sığınmacıyı Sahil Güvenlik Ekipleri kurtardı Güncel
Yunan askerlerinin geri ittiği 19 sığınmacıyı Sahil Güvenlik Ekipleri kurtardı
Marmara Adası açıklarında gezi teknesi alabora oldu: 1 ölü Güncel
Marmara Adası açıklarında gezi teknesi alabora oldu: 1 ölü
Süleyman Soylu hakkında çıkan habere sinirlendi. 6 yayın organını hedefe aldı Siyaset
Süleyman Soylu hakkında çıkan habere sinirlendi. 6 yayın organını hedefe aldı