14 Şubat 2023 Salı
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Daha yeni üretilen powerbankler deprem bölgesine gönderildi. Özellikleri de açıklandı

Geçtiğimiz yıl silindirik iyon pil üretimine başlayan ASPİLSAN tarafından üretil powerbankler deprem bölgesine gönderildi. Powerbanklerin özellikleri de ortaya çıktı.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 10:46
Takip Et

ASPİLSAN Powerbankleri deprem bölgesine gönderdi

Daha yeni üretilen powerbankler deprem bölgesine gönderildi. Özellikleri de açıklandı
+
Aa
-

Güneydoğu Anadolu bölgesindeki 2 büyük depremde 10 il büyük hasar aldı. Can kaybı ve ayralı sayısı artarken arama kurtarma faaliyetleri canla başla devam ediyor.

ASPİLSAN da geçtiğimiz yıl üretmeye başladığı silindirik iyon pilleri kullandığı powerbankler ile depremzedelere destek oldu.

İlk kez piyasada gördüğümüz bu cihaz gelecek dönemde vatandaşlara da satılacak mı yoksa yalnızca deprem desteği olarak mi üretildi henüz bilinmiyor.

ÖZELLİKLERİ

Üretilen INR18650A28 kodlu kimyası ve bileşimi nikelce zengin lityum-nikel-manganez-kobalt oksit olan 18650 pillerin kapasitesi 2800 mAh. Voltajı ise 3.65V. Yapılan testlerin sonucunda standartların üzerinde performans sergilediği paylaşıldı. Bu nedenle hem yurt içi hem de yurtdışından yoğun talep gördüğü söyleniyor.

Şu an için bu pillerin satışının Birikim Pilleri ve PİLSAN ELEKTRONİK üzerinden yapılacağı belirtiliyor. Zira endüstriyel pil olması sebebiyle öncelikli olarak toplu alım yapacak, pil ve batarya teknolojisine hâkim mühendis/firmalar tarafından alınabileceği söyleniyor.

Ek olarak, güvenlik tedbirlerine uygun ortamlarda yetkin kişilerce kullanıp kullanılmadığı denetlenerek satışının yapıldığı belirtiliyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İspanyol ve Slovak kurtarma ekipleri zehir zemberek suçlama yapıp gittiler. “Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı aldı; bunun parçası olamayız”
1
﻿İspanyol ve Slovak kurtarma ekipleri zehir zemberek suçlama yapıp gittiler. “Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı aldı; bunun parçası olamayız”
﻿İspanyol ve Slovak kurtarma ekipleri zehir zemberek suçlama yapıp gittiler. “Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı aldı; bunun parçası olamayız”
﻿Süper Lig'de 17 takım kaldı: Sıralama değişti. İşte yeni puan durumu
2
﻿Süper Lig'de 17 takım kaldı: Sıralama değişti. İşte yeni puan durumu
﻿Süper Lig'de 17 takım kaldı: Sıralama değişti. İşte yeni puan durumu
﻿Arınç’ın seçim ertelensin çıkışına İYİ partiden yanıt
3
﻿Arınç’ın seçim ertelensin çıkışına İYİ partiden yanıt
﻿Arınç’ın seçim ertelensin çıkışına İYİ partiden yanıt
﻿Haluk Levent: Beni herkes övsün FETÖ’cüler övmesin
4
﻿Haluk Levent: Beni herkes övsün FETÖ’cüler övmesin
﻿Haluk Levent: Beni herkes övsün FETÖ’cüler övmesin
﻿Kırgızistan'ın gönderdiği çadırlar Türkiye'ye ulaştı
5
﻿Kırgızistan'ın gönderdiği çadırlar Türkiye'ye ulaştı
﻿Kırgızistan'ın gönderdiği çadırlar Türkiye'ye ulaştı
﻿Marmara Denizi 25 metre çekildi. Kandilli Rasathanesi'nden açıklama
6
﻿Marmara Denizi 25 metre çekildi. Kandilli Rasathanesi'nden açıklama
﻿Marmara Denizi 25 metre çekildi. Kandilli Rasathanesi'nden açıklama
﻿Kredi kartı kullananlar dikkat. BDDK bankalara talimat verdi. Artık şifre istenecek
7
﻿Kredi kartı kullananlar dikkat. BDDK bankalara talimat verdi. Artık şifre istenecek
﻿Kredi kartı kullananlar dikkat. BDDK bankalara talimat verdi. Artık şifre istenecek
﻿İşte sinameki otunun yararları
﻿İşte sinameki otunun yararları
﻿İşte sinameki otunun yararları
﻿Kübalı 32 doktor Kahramanmaraş'ta
﻿Kübalı 32 doktor Kahramanmaraş'ta
﻿Kübalı 32 doktor Kahramanmaraş'ta
﻿Bahçeli Oğuzhan Uğur'u ve Haluk Levent'i hedef gösterdi
﻿Bahçeli Oğuzhan Uğur'u ve Haluk Levent'i hedef gösterdi
﻿Bahçeli Oğuzhan Uğur'u ve Haluk Levent'i hedef gösterdi
﻿Diyarbakır'da çökme tehlikesi olan 9 katlı bina yıkılıyor
﻿Diyarbakır'da çökme tehlikesi olan 9 katlı bina yıkılıyor
﻿Diyarbakır'da çökme tehlikesi olan 9 katlı bina yıkılıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.