Daha yeni üretilen powerbankler deprem bölgesine gönderildi. Özellikleri de açıklandı

Güneydoğu Anadolu bölgesindeki 2 büyük depremde 10 il büyük hasar aldı. Can kaybı ve ayralı sayısı artarken arama kurtarma faaliyetleri canla başla devam ediyor.

ASPİLSAN da geçtiğimiz yıl üretmeye başladığı silindirik iyon pilleri kullandığı powerbankler ile depremzedelere destek oldu.

İlk kez piyasada gördüğümüz bu cihaz gelecek dönemde vatandaşlara da satılacak mı yoksa yalnızca deprem desteği olarak mi üretildi henüz bilinmiyor.

ÖZELLİKLERİ

Üretilen INR18650A28 kodlu kimyası ve bileşimi nikelce zengin lityum-nikel-manganez-kobalt oksit olan 18650 pillerin kapasitesi 2800 mAh. Voltajı ise 3.65V. Yapılan testlerin sonucunda standartların üzerinde performans sergilediği paylaşıldı. Bu nedenle hem yurt içi hem de yurtdışından yoğun talep gördüğü söyleniyor.

Şu an için bu pillerin satışının Birikim Pilleri ve PİLSAN ELEKTRONİK üzerinden yapılacağı belirtiliyor. Zira endüstriyel pil olması sebebiyle öncelikli olarak toplu alım yapacak, pil ve batarya teknolojisine hâkim mühendis/firmalar tarafından alınabileceği söyleniyor.

Ek olarak, güvenlik tedbirlerine uygun ortamlarda yetkin kişilerce kullanıp kullanılmadığı denetlenerek satışının yapıldığı belirtiliyor.