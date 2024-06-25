Assange yıllar sonra ABD’de elini kolu sallaya sallaya gezecek

Düzenleme: Kaynak: NTV
Assange yıllar sonra ABD’de elini kolu sallaya sallaya gezecek

Wikileaks belgelerini sızdırdığı gerekçesiyle tutuklu bulunan Julian Assange’nin serbest kaldığı belirtildi.

Julian Assange, Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Mariana Adaları Bölge Mahkemesi'nde dosyalara göre, Amerikan gizli belgelerini elde etmek için komplo kurmak ve ifşa etmek suçunu kabul etmeyi planlıyor.

Anlaşma uyarınca, Wikileaks'in kurucusu, İngiltere'deki hapis cezasının karşılığında Amerika Birleşik Devletleri'nde hapse girmekten kaçınacak.

Adalet Bakanlığı'nın mektubuna göre, Assange, kendi ülkesi Avustralya'ya dönebilecek. Anlaşmanın yarın Kuzey Mariana Adaları'ndaki bir mahkemede sonuçlanması bekleniyor.

Haberin duyulmasının ardından Wikileaks, Assange'ın serbest bırakılmasını "Julian Assange özgür" başlığıyla duyurdu.

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