Assassin's Creed Shadows’un oynanış videosu yayınlandı. Tüm ayrıntılar ortaya çıktı

Ubisoft’un en çok bilinen serisi Assassin’s Creed’in merakla beklenen ve Japonya’da geçen oyunu Assassin’s Creed: Shadows’un oynanış fragmanı yayınlandı. Ubisoft Quebec’in geliştirdiği oyunda bulunan iki karakter Yasuke ve Naoe ile ilgili yeni ayrıntıların yer aldığı videoda ayrıca haritanın yapısı ve oynanışla ilgili çok sayıda ayrıntı yer aldı.

Oyunun ilk yayınlanan fragmanında oyuncuların iki karakteri kullanacağı açıklanmıştı. Bu karakterler, bir samurai olan ve güçlü yapısı ve ağır silahları kullanmasıyla öne çıkan Yasuke ve Assassin’s Creed serisinin suikast mantığına uygun olan, gölgelerin içinde hareket eden shinobi Noe.

Oynanış fragmanında Naoe’nin çatılarda nasıl gezdiği ve oyunun parkur mekanikleri gözler önüne serildi. Seride ikonik hale gelen gizli bıçağı kullanan Naoue, oldukça hızlı ve akıcı bir oynanış sunuyor. Ve düşmanlarını gizlice öldürerek hızla uzaklaşabiliyor.

Yasuke ise büyük hasar veren kişi olarak çatışmaya girerken, düşman gruplarını kolayca alt etme ve fazla çaba harcamadan darbeleri atlatma yeteneğine sahip.

Ubisoft’un yayınladığı oynanış videosuna göre oyunda mevsim geçişleri bulunuyor. Mevsim geçişleri, oyunun gizlilik özelliğini de farklı bir seviyeye çekiyor.

ASSASSİN'S CREED SHADOWS NE ZAMAN ÇIKACAK?

Assassin's Creed Shadows çıkış tarihi 15 Kasım olarak belirlendi. Oyun, PC (Ubisoft Store ve Epic Games Store), Xbox Series X|S, PS5, Apple silicon işlemcili Mac'ler ve Amazon Luna platformuna çıkıyor. Ubisoft Plus Premium aboneliğe sahip olanlar da oynayabilecek.