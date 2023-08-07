Assombalonga Süper Lig'e geri dönüyor

Yıldız oyuncusu Haji Wright’ı 9 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Coventry City’ye gönderen Antalyaspor forvet transferinde rotayı sürpriz bir isme çevirdi.

BUGÜN ANTALYA'DA OLACAK

Ajansspor’da yer alan habere göre Antalyaspor ligimizde daha önce 1.5 sezon Adana Demirspor forması giydikten sonra Watford'a giden Britt Assombalonga ile anlaşmaya vardı. Şuan da yolda olduğu belirtilen yıldız futbolcu bugün Antalya’da olacak.

PERFORMANSI

Adana Demirspor formasıyla 49’u Süper Lig’de olmak üzere 54 maçta forma giyen Assombalonga bu maçlarda 18 gol, 3 asist kaydetti.