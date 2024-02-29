Astım atakları nasıl atlatılır

Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Demirel Barut, “Halkımızı bilgilendirmek istiyoruz. Artık astım ölümcül bir hastalık değil. Lütfen gelin, bu sorunu çok kolay bir şekilde çözelim. Astım ataklarını çok azaltabiliyoruz ki bir insan ömrü boyunca belki 1, belki 2 defa atak geçirerek yaşayabiliyor. Sağlıklı, mutlu, ataksız günler diliyoruz” şeklinde konuştu.



“Hırıltılı, hışırtılı nefes, nefes darlığı ve bazen de öksürük gibi belirtiler ortaya çıkabilir” dedi.



TÜRKİYE’DE KAÇ ÇOCUK ASTIMLI



Astımın alerjik astımlar ve alerjik olmayan non-alerjik astımlar olmak üzere iki türü olduğunu söyleyen Barut, “Alerjik astımlar genellikle çocukluk çağında başlayan, en sık rastladığımız ve en kolay tanı koyduğumuz astım çeşitleri. Non-alerjik dediğimiz ise alerjiyle ilgisi olmayan astımdır. Bunun da birçok alt tipi vardır. Bir kısım kiloya bağlı yani obeziteye bağlı astım. Sabit hava darlığına bağlı olan fix hava duyarlılığı astım. Bunun dışında meslek astımı, egzersiz astımı gibi astımlar veya tamamen alerji dışı iritanlara bağlı astımlar şeklinde ayırabiliyoruz. Dünya verilerine göre şu anda 300 milyon civarında astımlı hasta var. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı yüzde 4.5 gibi bir oran veriyor. Yüzde 4.5 dediğimiz zaman, Türkiye'de yaklaşık olarak her 12-13 yetişkinden biri astımlı, 7-8 çocuktan biri astımlı demek oluyor. 2025 yılında 100 milyon civarında insanın astımlı olarak hayatına devam edeceği tahmin ediliyor” ifadelerini kullandı.



DETERJAN KULLANIMI ASTIMLILARI NASIL ETKİLEDİ



Astımda diğer hastalıklara göre özel bir artış olmadığını ifade eden Barut, “Son yıllarda özel bir artış yok. Fakat alerjenlerin çoğalması, pandemi dönemindeki dezenfektanların ve deterjanların fazla kullanılması astım hastalarına zarar verdi. Ama özel bir artış yok. Astım kronik bir hastalık. Yani kendi kendine geçen bir hastalık değil. Bu yüzden şöyle diyoruz: ‘Astımdan korkma, astımdan korunabilirsin ve astımı kontrol edebilirsin.’ Eğer kişi doğru tedavi alır ve doktor kontrolünü aksatmazsa astımdan korkmasına gerek yok. Kontrol altında gider. Ama iyileşen bir hastalık değil. Bunu biliyoruz” şeklinde konuştu.