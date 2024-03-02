Astım krizi olanlar dikkat! Neler yapılması gerektiği ortaya çıktı

Bahar aylarında doğa canlanırken, polenler de havada dans ediyor. Bu polenler, astım hastalarının yaklaşık beşte birinde alerjiye bağlı ataklara yol açıyor. Bu yüzden astım hastaları ilaçlarını düzenli kullanmalı ve gerekli önlemleri almalı.

Astımın iki türü var: alerjik ve alerjik olmayan. Alerjik olmayan astımlılar bu aylarda pek etkilenmez. Ancak mevsim geçişlerinde enfeksiyon, soğuk veya grip gibi nedenlerle atak yaşayabilirler.

Alerjik astımlılar ise bu aylarda çok daha dikkatli olmalı. Çünkü polenler onlarda ciddi ataklara neden olabilir.

Alerjik astımlıların hangi polenlere duyarlı olduğunu öğrenmek için alerji testleri yapılıyor. Bu testler, yaygın alerjenlere göre hazırlanıyor. Test sonuçlarına göre hastanın hangi polenlere karşı hassas olduğu belirleniyor.

Polenlere duyarlı olan hastalar, bahar aylarında çok daha dikkatli olmalı. Aksi halde şiddetli astım krizleri yaşayabilirler.

Polenlerden korunmak için yaşam tarzında bazı değişiklikler yapmak ve ilaçlarını ihmal etmemek gerekir.

ASTIM NÖBETİ NASIL OLUR?

Astım, hayatınızı zorlaştırmak zorunda değil! Astımı doğru yönetmek için doğru bilgiye ve doğru ilaca ihtiyacınız var.

Nefes almakta zorlanma, göğüste baskı, öksürük nöbetleri… Bunlar astım belirtileri olabilir.

Astım, alerjenler, sigara, klima, kokular gibi birçok şeye karşı aşırı duyarlılık gösteren bir solunum yolu hastalığıdır. Bu belirtiler ve tetikleyiciler astım olduğunu gösterse de, hastalar doktora başvurmakta tereddüt ediyor. Oysa astım erken tanı konduğunda ve hasta tarafından kabul edildiğinde çok daha kolay kontrol edilebiliyor.