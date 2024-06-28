Astım ve KOAH hastalarına klima uyarıları

Astım ve KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı), solunum sistemini etkileyen iki yaygın kronik hastalık olduğu biliniyor. Bu hastalıklar, hava yollarının iltihaplanmasına ve daralmasına neden olarak nefes darlığı, öksürük ve hırıltı gibi semptomlara yol açar. Sıcak ve nemli hava, astım ve KOAH semptomlarını tetikleyebilir ve hastalık ataklarının riskini artırabilir.

Klimalar, iç ortamlarda serin ve kuru bir hava oluşturmak için yaygın olarak kullanılan cihazlar olduğu bildirildi.

Klimalar, astım ve KOAH hastaları için bazı faydalar sağlayabilirken, dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktaların olduğu bildirildi.

Uzman Görüşleri:

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşe Yılmaz:

"Klimalar, astım ve KOAH hastaları için serin ve konforlu bir ortam sağlayabilir. Ancak, klimaların hava filtrelerinin düzenli olarak temizlenmesi ve ortam sıcaklığının aşırı soğutulmaması önemlidir."

Prof. Dr. Mehmet Demir, Alerji ve İmmünoloji Uzmanı:

"Astım ve KOAH hastaları, klimalardan çıkan soğuk havadan doğrudan etkilenmemelidir. Hava akımının doğrudan yüze veya solunum yollarına gelmemesine dikkat edilmelidir."

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Ü. Seha Akduman, bu dönemde astım ve KOAH hastalarının semptomlarının kötüleşebileceğini ve klimaların doğru kullanımının bu semptomları hafifletebileceğini belirtti.

Dr. Akduman, hava kalitesini koruyan ve evi eşit şekilde soğutan merkezi sistem klimaların, astım ve KOAH hastaları için en uygun seçenek olduğunu ifade ediyor. Eğer merkezi sistem mümkün değilse, split klimalar iyi bir alternatif olabilir.

Ancak, klimaların düzenli bakımının ve filtre temizliğinin yapılması, uygun sıcaklık ve nem ayarlarının sağlanması, yüksek verimli hava filtrelerinin kullanılması ve taze hava akışının devamlılığının önemli olduğunu vurguladı.

Dr. Akduman, astım ve KOAH hastalarının yaşam alanlarında ideal koşulların; günde en az 9 saat, 21°C iç ortam sıcaklığı ve %30-50 arasında nem oranı olduğunu belirtti. Bu koşulların sağlanması, hastaların alevlenme riskini en aza indirebilir ve yaşam kalitesini artırabilir.

Bilimsel Araştırmalar:

2021 yılında European Respiratory Journal dergisinde yayınlanan bir araştırma, klimaların hava filtrelerinin astım semptomlarını ve ilaç kullanımını azaltabileceğini göstermişti.

2020 yılında Thorax dergisinde yayınlanan başka bir araştırma, klimaların kontrollü kullanımıyla KOAH hastalarında nefes darlığı ve öksürük gibi semptomların hafifletilebileceğini göstermişti.

Astım ve KOAH hastaları için klima kullanırken dikkat edilmesi gerekenler:

Hava filtrelerini düzenli olarak temizleyin: Klimaların hava filtreleri, toz, akar ve küf gibi alerjenleri hapsederek iç hava kalitesini artırabilir. Filtrelerin en az ayda bir kez temizlenmesi ve gerekirse daha sık değiştirilmesi önemlidir.

Ortam sıcaklığını aşırı soğutmayın: İdeal oda sıcaklığı 22-24°C arasında. Klimayı çok soğuk kullanmak, hava yollarını tahriş edebilir ve astım semptomlarını tetikleyebilir.

Hava akımından doğrudan etkilenmeyin: Klimadan çıkan soğuk havanın doğrudan yüze veya solunum yollarına gelmemesine dikkat edin. Hava akışını yukarı veya yanlara yönlendirin.

Nem oranını kontrol altında tutun: Klimalar, havayı kurutma eğilimindedir. Kuru hava solunum yollarını tahriş edebilir ve astım semptomlarını tetikleyebilir. Ortam nemini %40-50 arasında tutmak için bir nemlendirici kullanabilirsiniz.

Düzenli olarak doktorunuza görünün: Astım veya KOAH hastasıysanız, klima kullanımıyla ilgili herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa doktorunuza danışın. Doktorunuz, size özel tavsiyelerde bulunabilir ve hastalığınızı kontrol altında tutmanıza yardımcı olabilir.

Ek Öneriler:

Sıcak havalarda bol su için ve alkollü içeceklerden kaçının.

Hafif ve açık renkli giysiler giyin.

Mümkünse, aşırı sıcak saatlerde dışarı çıkmaktan kaçının.

Düzenli egzersiz yapın ve sigara içmekten kaçının.

Doktorunuzun reçete ettiği ilaçları düzenli olarak kullanın.