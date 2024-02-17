Astım ve veremde faydalı ot sıtmanın önünü alan ot ortaya çıktı. Basuru da bitiriyor

Fatma Demirkaya
Astım ve veremde faydalı ot sıtmanın önünü alan ot ortaya çıktı. Basuru da bitiriyor
Astım ve veremde faydalı ot sıtmanın önünü alan ve basuru da bitiren sıtma ağacı dikkat çekti.

Sağlığımızı doğanın bize sunduğu gıdalarla koruyarak doğal ve sağlıklı beslenmeyi bir yaşam tarzı haline getirildiği biliniyor.

Sıtma ağacı, sıtmayı önleyen, basuru iyileştiren ve astım ile veremde yararlı olan bir bitki olmasıyla dikkat çekti.

Sıtma ağacı, Avusturalya’nın yerli bir ağacıdır ve Mersingiller familyasına aittir. Her mevsim yeşil kalır ve bazıları 150 m’ye kadar uzar. Nadiren çalı şeklinde görülür.

Çiçekleri beyaz-sarı ya da kırmızıdır. Meyvesi üstten dörder beşer parçaya bölünen bir kapsüldür. Odunu reçineli ve serttir.

Yaprakları uçucu yağ, reçine, acı madde ve tanen içerir. Uçucu yağı bol miktarda sineol barındırır. Ülkemizde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yetişir. 160’dan çok çeşidi vardır.

Faydaları şunlardır:

Öksürüğü durdurur. Solunum yolu hastalıklarına iyi gelir. Boğaz ve burun enfeksiyonlarını iyileştirir.

Göğsü rahatlatır. Nezleye iyi gelir. Ateşi indirir. Vücudu güçlendirir. Bronşit ve diğer solunum yolu hastalıklarına iyi gelir. İdrar yollarını arındırır. Astım ve veremde iyi gelir. Sıtmayı engeller. Basur nedeniyle oluşan rahatsızlıkları azaltır.

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