Astım ve vereme faydalı ot ortaya çıktı

Doğal besinler, sağlığımızı korumak ve hastalıklardan arınmak için en iyi seçeneklerden biridir.

Bu besinlerden biri de okaliptus otudur. Bu mucizevi ot, Avusturalya’da yetişen, 150 metreye kadar uzayabilen, her zaman yeşil kalan, reçineli ve uçucu yağlı yapraklara sahip bir ağaçtır. Çiçekleri beyaz, sarı veya kırmızı renkli, meyveleri ise tepeden açılan kapsüllerdir.

Türkiye’de Güneydoğu Anadolu’da da yetişen bu ağacın 160’dan fazla türü vardır.

Okaliptus otunun sağlığımıza pek çok faydası bulunmaktadır. Öksürüğü keser, solunum yollarını açar, boğaz ve burun iltihaplarını iyileştirir. Ayrıca ateş düşürücü, vücut güçlendirici, idrar söktürücü, astım ve verem tedavisinde yardımcı, sıtma önleyici ve basur rahatlatıcı etkileri de vardır.

Okaliptus otunun yaprakları kurutulup ezildikten sonra damıtılarak uçucu yağı elde edilir.

Bu yağ, seyreltilerek ilaç olarak kullanılabilir. Piyasada bulunan birçok öksürük ilacının içinde okaliptus yağı vardır. Okaliptus yağı, soğuk algınlığı ve gribe bağlı öksürüğü azaltmak için göğüs ve boğaza sürülebilir. Ayrıca bu yağdan yapılan buhar, göğsü rahatlatır ve mukusun atılmasını sağlar.

Okaliptus yağı, böcek kovucu spreyler, küçük yaraları tedavi eden krem ve merhemler, uçuk ağrısını hafifleten ve iyileştiren ürünler, ağız kokusunu gideren gargara ve diş macunu, romatoid artrit ağrısını yatıştıran ve astım semptomlarını engelleyen ilaçlar, yatmadan önce yastığa damlatılarak nefes açan damla gibi pek çok formda kullanılabilir.