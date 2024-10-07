Aston Villa, 21 yaşındaki forvetiyle nikah tazeledi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Aston Villa, 21 yaşındaki forvetiyle nikah tazeledi

Aston Villa, 21 yaşındaki forvet Jhon Duran ile yeni bir sözleşme imzaladı. Bu sezon 6 gol atan Duran, Everton, West Ham ve Bayern Münih’e karşı galibiyetlerde önemli rol oynadı.

Aston Villa, genç forvet oyuncusu Jhon Duran'ın kulüple yeni bir sözleşme imzaladığını resmen duyurdu. 21 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu, bu sezon sergilediği performansla dikkat çekmişti.

Duran, bu sezon Aston Villa formasıyla altı kez rakip fileleri havalandırdı. Bu goller arasında Everton, West Ham United ve Bayern Münih gibi güçlü rakiplere karşı alınan galibiyetlerin kilit anları da yer alıyor. Ayrıca genç forvet, Carabao Kupası'nda Wycombe'a karşı ilk 11'de sahaya çıkarak takımına katkı sağladı.

Aston Villa yönetimi, Duran'ın gelecekteki potansiyeline vurgu yaparak, onun kulüp için önemli bir parça olduğunu belirtti. Yeni sözleşmenin detayları henüz açıklanmazken, Duran’ın performansı taraftarlar tarafından da beğeni topluyor.

Son Haberler
AC Milan teknik direktörü oyuncularına ateş püskürdü
AC Milan teknik direktörü oyuncularına ateş püskürdü
Yıldız futbolcu Andres Iniesta 40 yaşında emekliye ayrıldığını duyurdu
Yıldız futbolcu Andres Iniesta 40 yaşında emekliye ayrıldığını duyurdu
Boğaziçi Üniversitesi'nde 'Ayşenur' ve 'İkbal' protestosuna barikat engeli!
Boğaziçi Üniversitesi'nde 'Ayşenur' ve 'İkbal' protestosuna barikat engeli!
Mike Tyson'dan yaklaşan maç öncesi gövde gösterisi
Mike Tyson'dan yaklaşan maç öncesi gövde gösterisi
DEM Parti'den Bahçeli'ye tokalaşma yanıtı: Bir selama hak ettiğinden fazla önem vermek istemiyoruz
DEM Parti'den Bahçeli'ye tokalaşma yanıtı: Bir selama hak ettiğinden fazla önem vermek istemiyoruz