Aston Villa, 21 yaşındaki forvetiyle nikah tazeledi

Aston Villa, genç forvet oyuncusu Jhon Duran'ın kulüple yeni bir sözleşme imzaladığını resmen duyurdu. 21 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu, bu sezon sergilediği performansla dikkat çekmişti.

Duran, bu sezon Aston Villa formasıyla altı kez rakip fileleri havalandırdı. Bu goller arasında Everton, West Ham United ve Bayern Münih gibi güçlü rakiplere karşı alınan galibiyetlerin kilit anları da yer alıyor. Ayrıca genç forvet, Carabao Kupası'nda Wycombe'a karşı ilk 11'de sahaya çıkarak takımına katkı sağladı.

Aston Villa yönetimi, Duran'ın gelecekteki potansiyeline vurgu yaparak, onun kulüp için önemli bir parça olduğunu belirtti. Yeni sözleşmenin detayları henüz açıklanmazken, Duran’ın performansı taraftarlar tarafından da beğeni topluyor.