Aston Villa sahada Prens tribünde coştu

Prens William, Aston Villa’nın Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih’e karşı elde ettiği tarihi galibiyeti büyük bir coşkuyla kutladı. Maç sonrası yaptığı açıklamada, sevinçten sesini kaybettiğini belirtti. Villa Park’ta oynanan maçta, 42 yaşındaki Galler Prensi, tribünlerde takımını desteklerken görüldü. Maçın 79. dakikasında Jhon Duran’ın attığı golle Aston Villa, Bayern Münih’i 1-0 mağlup etti. Bu gol, Duran’ın bu sezon yedek kulübesinden oyuna girerek kaydettiği beşinci gol oldu.

Maç sırasında William, Pau Torres’in golüyle öne geçtiklerini düşünerek büyük bir sevinç yaşadı; ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Maçın ardından William, sesini kaybettiğini ve bu galibiyete inanamadığını ifade etti.

1982’NİN ANILARI CANLANDI

Maç öncesinde, Aston Villa’nın 1982 Avrupa Şampiyonası finalinde Bayern Münih’i 1-0 yendiği maçta mücadele eden futbolcular bir araya geldi. Prens William, Villa efsaneleriyle konuşma ve ünlü Avrupa Kupası kupasına yaklaşma fırsatı buldu. Bu buluşma, eski forvet Gary Shaw’un da aralarında bulunduğu futbolcularla duygu dolu bir anma törenine dönüştü. Shaw, bu ayın başlarında 63 yaşında hayatını kaybetmişti.

William, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aston Villa’nın Avrupa’nın en önemli yarışmalarından birinde kazandığı son ödülün, kendisi doğmadan bir ay önce olduğunu belirtti. Ayrıca, bu galibiyetin Avrupa’daki yeni bir maceranın başlangıcı olmasını umduğunu ifade etti. “42 yıl sonra, 1982 Avrupa Kupası’nı kazanan efsanelerimiz, @AVFCOfficial için tarihi bir gecede burada.” diyerek duygularını paylaştı.

42 years on, our 1982 European Cup winning legends are here on an historic night for @AVFCOfficial



Ready for the first game on home turf in this year's European adventure... #UTV pic.twitter.com/xvrOVSUHIf — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) October 2, 2024

Prens William, bu yılın başlarında Avrupa Şampiyonası’nda İngiltere erkek milli takımını desteklerken de görülmüştü. Hem erkek hem de kadın futbolunun büyük bir hayranı olan William, futbol sevgisini her fırsatta dile getiriyor.

PRENS'İN ASTON VİLLA AŞKI

Prens William, maçları izlerken büyük bir coşku yaşayan ve oyuncularla düzenli olarak iletişim kuran tutkulu bir Aston Villa taraftarıdır. Galler Prensi, gençken Aston Villa’yı desteklemeyi seçtiğini, çünkü futbol hayranlığında aradığı duygu yoğunluğunu kendisine yaşatabilecek, orta sıralarda yer alan bir takım olduklarını söyledi. William, Villa yolculuğunun başlangıcını şöyle anlattı: “Uzun zaman önce, okuldayken futbola büyük ilgi duymaya başladım. Bütün arkadaşlarım Chelsea veya Manchester United taraftarıydı ve ben sıradan bir takımı takip etmek istemiyordum. Daha çok orta sıralarda yer alan ve bana daha duygusal anlar yaşatacak bir takım istiyordum. Aston Villa’nın her zaman büyük bir tarihi olmuştur.”

William’ın Aston Villa’ya olan sevgisini artık eşi Kate de paylaşıyor. Çift ve çocukları daha önce Villa maçlarına gitmişti ve Prens George da onların büyük bir hayranıydı. Ancak George, hayal kırıklığına uğrayan William’ın şu sözleriyle, Chelsea’yi tercih ettiğini söylüyor: “Kimseyi destekleyemezsiniz ama Chelsea’yi destekleyebilirsiniz dedim, o da doğal olarak Chelsea’yi destekliyor.”

Prens William, Aston Villa’nın maçlarını izlerken yaşadığı heyecanı ve takımına olan bağlılığını her fırsatta dile getiriyor. Bu tutkulu destek, hem ailesi hem de futbol camiası tarafından büyük bir takdirle karşılanıyor.