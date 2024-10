Aston Villa sahada Prens tribünde coştu

Prens William, Aston Villa’nın Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih’e karşı elde ettiği tarihi galibiyeti büyük bir coşkuyla kutladı. Maç sonrası yaptığı açıklamada, sevinçten sesini kaybettiğini belirtti. Villa Park’ta oynanan maçta, 42 yaşındaki Galler Prensi, tribünlerde takımını desteklerken görüldü. Maçın 79. dakikasında Jhon Duran’ın attığı golle Aston Villa, Bayern Münih’i 1-0 mağlup etti. Bu gol, Duran’ın bu sezon yedek kulübesinden oyuna girerek kaydettiği beşinci gol oldu.

Maç sırasında William, Pau Torres’in golüyle öne geçtiklerini düşünerek büyük bir sevinç yaşadı; ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Maçın ardından William, sesini kaybettiğini ve bu galibiyete inanamadığını ifade etti.

1982’NİN ANILARI CANLANDI

Maç öncesinde, Aston Villa’nın 1982 Avrupa Şampiyonası finalinde Bayern Münih’i 1-0 yendiği maçta mücadele eden futbolcular bir araya geldi. Prens William, Villa efsaneleriyle konuşma ve ünlü Avrupa Kupası kupasına yaklaşma fırsatı buldu. Bu buluşma, eski forvet Gary Shaw’un da aralarında bulunduğu futbolcularla duygu dolu bir anma törenine dönüştü. Shaw, bu ayın başlarında 63 yaşında hayatını kaybetmişti.

William, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aston Villa’nın Avrupa’nın en önemli yarışmalarından birinde kazandığı son ödülün, kendisi doğmadan bir ay önce olduğunu belirtti. Ayrıca, bu galibiyetin Avrupa’daki yeni bir maceranın başlangıcı olmasını umduğunu ifade etti. “42 yıl sonra, 1982 Avrupa Kupası’nı kazanan efsanelerimiz, @AVFCOfficial için tarihi bir gecede burada.” diyerek duygularını paylaştı.

42 years on, our 1982 European Cup winning legends are here on an historic night for @AVFCOfficial



Ready for the first game on home turf in this year's European adventure... #UTV pic.twitter.com/xvrOVSUHIf