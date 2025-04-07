Meteoroloji’den ‘kırmızı kodlu’ uyarı geldi: Çok kuvvetli sağanak ve kar yağışı bekleniyor... Sıcaklıklar aniden çakıldı! (7 Nisan 2025)

Balkanlar üzerinden yurdumuza giriş yapan yeni soğuk hava dalgası Edirne ve Trakya bölgesine kar yağışını da getirdi. Sıcaklıklarda 9 derecelik düşüş yaşandı. Meteoroloji özellikle batı bölgeler için aralıksız çok kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. İstanbul başta olmak üzere Marmara, Kıyı Ege ile Manisa, Ardahan, Kars, Erzurum, Tunceli, Muş ve Bingöl çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı belirtildi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerde, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu(Van, Hakkari ve Şırnak hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ankara, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Kayseri, Ordu, Giresun, Şanlıurfa çevreleri ve Trabzon'un batı kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği bekleniyor.Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar; yağış alan diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde görülecek. Hava sıcaklıklarının Marmara'da 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı aktarıldı.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Yağışların, Marmara, Kıyı Ege ile Manisa, Ardahan, Kars, Erzurum, Tunceli, Muş ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden vatandaşların tedbirli olunması konusunda Meteoroloji uyardı.

Rüzgârın, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında Batı ve Kuzeybatı, Ege ve Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esecek.

Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimleri ile Manisa'da yerel kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Akdeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 24°C

Çok bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

HATAY °C, 24°C

Çok bulutlu

ISPARTA °C, 14°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, Ankara, Eskişehir, Sivas ve Kayseri çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve doğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 18°C

Çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 18°C

Çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı gece saatlerinde iç kesimlerinin yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı zamanla yüksekleir karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

KARABÜK °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 14°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ordu, Giresun çevreleri ve Trabzon'un batı ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Çok bulutlu, batı kesimleri sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, (Van, Şırnak ve Hakkâri çevreleri hariç) bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Ardahan, Kars, Erzurum, Tunceli, Muş ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 21°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

VAN °C, 11°C

Çok bulutlu, kuzey kesimleri yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 21°C

Çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 22°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MARDİN °C, 24°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı