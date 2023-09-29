Aston Villa'lı kadın futbolcular sahaya çıkmaktan korkuyorlar. Yönetimi şaşırtan talep

Editör: Ufuk Cingöz

1 Ekim’de başlayacak İngiltere Kadın Futbol Süper Ligi’nde ilk maçına Manchester United karşısında çıkacak Aston Villa’da futbolcular formaların değişmesini istedi.

İngiliz basınında çıkan habere göre söz konusu formalar terleme sonrası çok fazla ıslanıyor ve vücuda yapışıyor. Formanın bu haliyle vücut hatlarını ortaya çıkardığını, bunun da hoş olmayan görüntülere yol açtığını ifade eden kadın futbolcular, giymek istemediklerini dile getirdiler.

Erkek futbolcularında bu sorundan şikayetçi olmaları sonrası Aston Villa sponsor firmadan yeni forma üretmelerini istedi.