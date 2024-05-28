Astrolog Meral Güven serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Güven'in "Fenerbahçe mucize bir şekilde şampiyon olacak" şeklindeki açıklamalarının ve Galatasaray’ın şampiyonluğundan sonra yaptığı sosyal medya paylaşımlarının ardından, hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılık, Meral Güven'in sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımların, Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu işlediği iddiasıyla re'sen soruşturma açıldığını belirtti.

Savcılıktan yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından, sosyal medya hesapları üzerinden çok kez paylaşılan ve Astrolog Meral Güven'in yapmış olduğu belirtilen, canlı video kaydında sarf edilen sözler ile ilgili olarak TCK’nın 216. maddesi kapsamında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan dolayı re'sen soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.