Astrolog Öner Döşer iki yıl önce Fatih Altaylı'ya açıklamış. Bütün bunları nasıl bildi

İki sene önce gazeteci Fatih Altaylı’nın programına konuk olan Astrolog Öner Döşer, “Ekonomik buhranın 2023’ün ortasından itibaren geleceğini düşünüyorum” diyerek, bugün gelinen duruma nokta atışı yapmıştı.

Astrolog Öner Döşer iki yıl önce Fatih Altaylı'ya açıklamış. Bütün bunları nasıl bildi

Editör: Bengü Zorlu

Fatih Altaylı’nın sunduğu Teke Tek Yılbaşı Özel programında Türkiye’nin finansal astrolojisine ışık tutan Öner Döşer şu çarpıcı açıklamayı yapmıştı;

“Asıl hikaye temmuz ortası, temmuz sonundan itibaren 2023’te başlıyor. Ekonomik buhranın 2023’ün ortasından itibaren geleceğini düşünüyorum. 2023 temmuzunun sonunda ay düğümleri, Ay’ın ekliptiği kestiği noktalarla Plüton arasında çok etkili bir dik açı var. Finansal astrolojide bu dik açıların etkili olduğu zamanlarda büyük kırılmalar oluyor. Özellikle temmuzun 22, 23’ü civarı ay düğümleri henüz akrep burçlarından koç ve terazi eksenine geri döndüğünde Plüton’la dik açıyla karşılaşıyorlar. Dolayısıyla bizim asıl buhran dediğimiz şey bir yıllık bir hadise değil zaten. Yani şu anda bizim içinde bulunduğumuz ve 2022 için bahsedeceğimiz şey, stagflasyon. Yani hem enflasyonu hem de durgunluğu yaşadığımız bir şey. Buhran dediğimiz biraz daha uzun döngülü bir şey ve 2023-2024 yıllarını kapsıyor."

Doğru öngörüleriyle çok okunan ve takip edilen ünlü astrolog Öner Döşer,’in bundan tam 2 sene önce, Türkiye ekonomisiyle ilgili yaptığı kehanet insanları şaşkınlığa sürükleyerek sosyal medyanın gündeminde büyük etki yarattı.

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