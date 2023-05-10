Astrolojinin efsanesi değil Abdülkadir Selvi’si oldu. Kehaneti tutmadı

Editör: Özlem Kıral

Güven, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden haftalar önce sosyal medyada yaptığı kehanetle gündeme bomba gibi düşmüştü.

HERKES MERAKLA O TARİHİ BEKLEMİŞTİ

“Adaylardan biri ölecek, seçimin kaderi değişecek” diyen Meral Güven’in kehaneti gündemde büyük etki yaratmış, herkes nefeslerini tutup doğru çıkıp çıkmayacağını merak etmişti.

“KEHANETİMİN ARKASINDAYIM” DEMİŞTİ

Güven, "Kehanetimin arkasındayım, 27 Nisan’da kim olduğunu açıklayacağım" diyerek olay yaratan kehanet için tarih vermişti. Herkes nefeslerini tutup o günü heyecanla beklerken ünlü astroloğun 27 Nisan’da hiçbir açıklama yapmaması kafaları karıştırdı. Güven, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla, o iddiayı yapanın kendisi olmadığını, sahte hesap olduğunu söyleyerek güvensizlik oluşturmuştu.

ASTROLOJİNİN ABDÜLKADİR SELVİ’Sİ OLDU

Olay yaratan kehanetinden sonra, Meral Güven hakkında “Ya astrolojinin Abdulkadir Selvi'si olacak ya da efsane olacak” yorumları yapılmıştı. Güven, takipçileri tarafından, verdiği asılsız siyaset kulis haberleriyle adından söz ettiren Abdülkadir Selvi’ye benzetilerek eleştiri yağmuruna tutuldu.