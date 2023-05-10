Astrolojinin efsanesi değil Abdülkadir Selvi’si oldu. Kehaneti tutmadı

Astrolog Meral Güven’in “Cumhurbaşkanı adaylarından birinin seçime 5 gün kala vefat edeceği”ni açıkladığı kehanet gerçekleşmedi. Kesin tarih vererek büyük iddiada bulunan Güven, "Astrolojinin Abdülkadir Selvi’si" olarak yorumlandı.

Astrolojinin efsanesi değil Abdülkadir Selvi’si oldu. Kehaneti tutmadı

Editör: Özlem Kıral

Güven, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden haftalar önce sosyal medyada yaptığı kehanetle gündeme bomba gibi düşmüştü.

HERKES MERAKLA O TARİHİ BEKLEMİŞTİ

“Adaylardan biri ölecek, seçimin kaderi değişecek” diyen Meral Güven’in kehaneti gündemde büyük etki yaratmış, herkes nefeslerini tutup doğru çıkıp çıkmayacağını merak etmişti.

ekran-goruntusu-2023-05-10-100234.jpg

“KEHANETİMİN ARKASINDAYIM” DEMİŞTİ

Güven, "Kehanetimin arkasındayım, 27 Nisan’da kim olduğunu açıklayacağım" diyerek olay yaratan kehanet için tarih vermişti. Herkes nefeslerini tutup o günü heyecanla beklerken ünlü astroloğun 27 Nisan’da hiçbir açıklama yapmaması kafaları karıştırdı. Güven, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla, o iddiayı yapanın kendisi olmadığını, sahte hesap olduğunu söyleyerek güvensizlik oluşturmuştu.

ASTROLOJİNİN ABDÜLKADİR SELVİ’Sİ OLDU

Olay yaratan kehanetinden sonra, Meral Güven hakkında “Ya astrolojinin Abdulkadir Selvi'si olacak ya da efsane olacak” yorumları yapılmıştı. Güven, takipçileri tarafından, verdiği asılsız siyaset kulis haberleriyle adından söz ettiren Abdülkadir Selvi’ye benzetilerek eleştiri yağmuruna tutuldu.

ekran-goruntusu-2023-05-10-100205.jpg

Öne Çıkanlar
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Son Haberler
Ukrayna savaşında bir gazeteci hayatını kaybetti Dünya
Ukrayna savaşında bir gazeteci hayatını kaybetti
Kritik zirve Rusya'da başladı Güncel
Kritik zirve Rusya'da başladı
150 bin göçmen Meksika sınırından ABD'ye geçecek Dünya
150 bin göçmen Meksika sınırından ABD'ye geçecek
Çılgın pilot gökyüzüne Napoli arması çizdi Spor
Çılgın pilot gökyüzüne Napoli arması çizdi
Demi Rose Maksika'ya gider gitmez soyundu. ''Şimdi başlıyor'' notu ile paylaştı Magazin
Demi Rose Maksika'ya gider gitmez soyundu. ''Şimdi başlıyor'' notu ile paylaştı
Oppo ve OnePlus Avrupa’dan çekiliyor mu. Flaş iddia Teknoloji - Otomotiv
Oppo ve OnePlus Avrupa’dan çekiliyor mu. Flaş iddia
Kartal Kitap Fuarı, kitapseverlerler ile buluşmak için gün sayıyor Kültür Sanat
Kartal Kitap Fuarı, kitapseverlerler ile buluşmak için gün sayıyor