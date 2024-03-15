Astsubaylardan ‘Büyük İstanbul Mitingi’

Emekli astsubaylar, İstanbul’da düzenleyecekleri miting ile özlük haklarını ve tazminat taleplerini dile getirecekler. Miting, 16 Mart günü Maltepe’de yapılacak.

İstanbul’un Maltepe ilçesinde gerçekleştirilecek olan ‘Büyük Astsubay Mitingi’nde emekli astsubayların yanı sıra yakınları da yer alacak.

Emekli astsubaylar, 16 Mart Cumartesi günü saat 13.00 ila 17.00 arasında Maltepe’de gerçekleştirilecek olan mitingde, özlük haklarını savunmak ve tazminat taleplerini dile getirmek için iktidara çağrı yapacak.