YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Üniversitesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Ar-Ge Proje Pazarı, girişimcilik ve öğrenci kategorilerinde yarışan yüzlerce yenilikçi fikirle büyük bir heyecana sahne oldu. Üniversitenin Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ödül töreninde dereceye giren projeler sahiplerini bulurken, organizasyona destek veren sponsor firmalara da plaket takdim edildi.

Törene; ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ahmet Koçaş, ASÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Selim Çakmak, akademisyenler, iş dünyasının temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Programın en çok ilgi gören bölümlerinden biri olan Girişimcilik kategorisinde dereceye giren isimler şöyle açıklandı:

Birincilik Ödülü: Fatmanur Uyan

Ödülü, ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş tarafından verildi.

İkincilik Ödülü: İlayda Ceylan

Ödülünü ATSO Başkanı Ahmet Koçaş takdim etti.

Üçüncülük Ödülü: Abdulsamet Ok

Ödülü, ASÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Selim Çakmak tarafından sunuldu.

Öğrenci Kategorisinde Büyük Rekabet

Genç araştırmacıların yarıştığı Öğrenci kategorisinde ise:

Birincilik Ödülü: Rumeysa Ağıl

Ödülünü Prof. Dr. Onur Can Türker’den aldı.

İkincilik Ödülü: Dilber Akcan

Ödülü, Falke Bilgi Teknolojileri yöneticisi Rahime Kalkan tarafından takdim edildi.

Üçüncülük Ödülü: Ömer Sarıyılmaz

Ödülünü Prof. Dr. Talat Baran verdi.

Etkinliğe katkı sağlayan sponsor firmalara da teşekkür amacıyla plaket takdim edildi.

Plaketleri, ASÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Didem Balun Kaya verdi.

Plaket alan firmalar:

Liva Grup Sigorta – Funda Kandemir

Falke Bilgi Teknolojileri – Rahime Kalkan

Gelgidelim Grup – Gökhan Gürbüz

Törende konuşan Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Ar-Ge Proje Pazarı’nın yalnızca bir yarışma olmayıp aynı zamanda ülkenin bilimsel gelişimine katkı sunan önemli bir platform olduğunu vurguladı.

Arıbaş, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu etkinliğin kaybedeni yok, kazananı var. Bu yarışmaya katılan her bir proje kendi kategorisinde çok değerli. Sizler bilgi birikiminizi daha da öteye taşıdınız, çalışma azminiz arttı. Bu çalışmaların ürünlere dönüşeceğine ve daha iyilerinin yapılacağına yürekten inanıyorum. Ülkemize ve bilim dünyasına kazandırdıklarınız için teşekkür ediyorum. Ödül kazanan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”

Aksaray Üniversitesi’nin bilimsel üretim, girişimcilik ve inovasyon alanındaki faaliyetlerine hız kazandıran Ar-Ge Proje Pazarı, hem genç yeteneklerin keşfedilmesine hem de sektör-akademi iş birliklerinin gelişmesine katkı sunuyor. Her geçen yıl artan katılım, projelerin niteliğinin güçlendiğini ve üniversitenin bu alandaki vizyonunun genişlediğini gösteriyor.

Etkinlik, katılımcıların hatıra fotoğrafları çektirmesi ve tebriklerin kabul edilmesiyle sona erdi.