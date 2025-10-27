YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Üniversitesi mühendislikte geleceğe yön verecek iki yeni laboratuvarı akademi ve sanayi iş birliğiyle hayata geçirdi.

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Mühendislik Fakültesi, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, Ar-Ge ve uygulamalı eğitim merkezli yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği bünyesinde kurulan Endüstriyel Otomasyon Laboratuvarı ile Lazer ve Fotonik Laboratuvarı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış programına ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ömer Köse ve Prof. Dr. Erşan Sever, Genel Sekreter Ahmet Bülbül, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Hınıs, laboratuvarların kurulmasına destek veren firma temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Endüstriyel Otomasyon Laboratuvarı: Öğrenciler Üretimin Kalbine Dokunacak

Törenin ilk bölümünde Endüstriyel Otomasyon Laboratuvarının açılışı gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. Alpay Arıbaş ve beraberindeki heyet, laboratuvarı gezerek yetkililerden ayrıntılı bilgi aldı.

Laboratuvarın, endüstriyel tesislerdeki robotik, kontrol ve otomasyon uygulamalarının hem öğretimi hem de pratiğe dönüştürülmesi amacıyla kurulduğu belirtildi.

Burada öğrenciler, fabrika montaj bantlarının kontrolü, ürün paketleme işlemleri, robot ve pompa sistemlerinin yönetimi, sıcaklık, sıvı seviyesi ve basınç gibi parametrelerin izlenmesi ve denetlenmesi gibi deneyleri bizzat gerçekleştirebilecek.

Toplam 10 adet deney setine sahip laboratuvarda, programlanabilir denetleyiciler (PLC) aracılığıyla hareket ve süreç otomasyonuna yönelik temel ve ileri düzey uygulamalar yapılabiliyor.

Asenkron, step ve servo motor sürücüleri; çeşitli sensörler, HMI panelleri ve endüstriyel ağ yapıları kullanılarak hem eğitim hem de araştırma faaliyetleri yürütülüyor.

Rektör Arıbaş, laboratuvarın kurulmasına katkı sunan sanayicilere ve firma temsilcilerine teşekkür plaketi takdim ederek, “Bu laboratuvar sadece öğrencilerimizin değil, bölge sanayisinin de gelişimine katkı sunacak” dedi.

Lazer ve Fotonik Laboratuvarı: Sağlıktan Savunmaya Yön Verecek Çalışmalar

Törenin ikinci bölümünde, Lazer ve Fotonik Laboratuvarının açılışı gerçekleştirildi.

Laboratuvar hakkında bilgi veren Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Bayraklı, laboratuvarın temel lazer ve fotonik sensörlerin geliştirilmesi ve bu teknolojilerin farklı alanlara uygulanması amacıyla kurulduğunu ifade etti.

TÜBİTAK projeleri kapsamında sağlanan desteklerle kurulan laboratuvarın, yaklaşık 30 milyon TL değerinde son teknoloji cihazlarla donatıldığı belirtildi.

Prof. Dr. Bayraklı, burada geliştirilen lazer temelli sensör sistemlerinin, başta nefes analiziyle hastalık teşhisi ve girişimsel olmayan glikoz ölçümü gibi sağlık teknolojilerinde kullanıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Laboratuvarımızda sadece Türkiye’de değil, dünyada da ilk kez yapılan çalışmalara imza atıyoruz.

Lazer ve fotonik teknolojilerinin sağlık alanındaki uygulamalarının yanı sıra, kuantum teknolojileri ve moleküler tabanlı optik kuantum bellek araştırmaları da yürütüyoruz.

Gelecekte sadece sağlıkta değil, savunma sanayisi alanında da yenilikçi projelere imza atmayı hedefliyoruz.”

Rektör Arıbaş: “ASÜ, Bilimde ve Teknolojide Güçlü Bir Merkez Olma Yolunda”

Açılış töreninde konuşan ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Aksaray Üniversitesi’nin bilimsel üretim kapasitesini her geçen gün güçlendirdiğini vurguladı.

Arıbaş, “Bu iki laboratuvar, üniversitemizin sanayi ile iç içe, uygulamaya dayalı mühendislik eğitim anlayışının en somut örneklerinden biridir. Öğrencilerimizin hem teorik bilgilerini pratiğe dökmelerini sağlayacak hem de yeni Ar-Ge projelerinin doğmasına zemin hazırlayacaktır” dedi.

Prof. Dr. Arıbaş, ayrıca Prof. Dr. İsmail Bayraklı ve ekibine başarılar dileyerek, “Üniversite olarak sizlerin yanındayız. Her zaman olduğu gibi bilimin ışığında yürüyen tüm akademisyenlerimize destek olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ASÜ, “Uygulamalı Bilim” Vizyonunu Güçlendiriyor

Aksaray Üniversitesi, son yıllarda mühendislikten sağlığa, tarımdan enerjiye uzanan geniş bir yelpazede altyapı yatırımlarını hızla artırıyor. Yeni açılan Endüstriyel Otomasyon ve Lazer-Fotonik laboratuvarlarıyla birlikte, ASÜ artık yalnızca bölgesel değil, ulusal ölçekte yenilikçi Ar-Ge projelerinin merkezi haline gelmeyi hedefliyor.

Bu laboratuvarların, öğrencilere nitelikli uygulama ortamı sunmasının yanı sıra sanayi iş birliklerinin de güçlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.