ASÜ’de İsmail Kahraman’dan dikkat çeken 15 Temmuz vurgusu

METİN KURT / AKSARAY

Aksaray Üniversitesi’nde (ASÜ), 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen konferansta önemli mesajlar verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 27’nci Dönem Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkanvekili İsmail Kahraman, 15 Temmuz’un sıradan bir darbe girişimi olmadığını, doğrudan Türkiye’yi işgal etme planı olduğunu vurguladı. ASÜ Konferans Salonu’ndaki programa Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Aksaray Belediye Başkanı, ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Aksaray Baro Başkanı Av. Erçin Mevlüt Düzgün, rektör yardımcıları, il müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, Aksaray İl Müftüsü Veysel Işıldar’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İSMAİL KAHRAMAN: FETÖ YALNIZCA BİR PİYONDUR!

Konferansta konuşan İsmail Kahraman, Türkiye'nin siyasi tarihinde 17’nci darbe girişimi olan 15 Temmuz’un, bir işgal planı olduğunu vurguladı. FETÖ terör örgütünün dış güçlerin taşeronu olarak hareket ettiğini belirten Kahraman, “Kendi insanımıza kendi uçaklarımızdan ateş açıldı, Meclis bombalandı. O gece Meclis’i ben açtım, şehit olma niyetiyle girdik. 106 milletvekiliyle birlikte darbeye karşı tek yürek olduk” dedi. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in bu planda yalnızca bir piyon olduğunun altını çizen Kahraman, Batılı ülkelerin 15 Temmuz’daki ikiyüzlü tavrını da eleştirdi: “Darbe girişiminin başarısız olması en çok onları üzdü. Başaramayınca aylar sonra geçmiş olsun demeye geldiler.”

REKTÖR ARIBAŞ: 15 TEMMUZ İŞGAL PROVASIYDI

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş da açılış konuşmasında 15 Temmuz’un basit bir darbe girişimi değil, Türkiye’nin bağımsızlığına kast eden bir işgal provası olduğunu söyledi. “Bu tür karanlık gecelerin tekrar yaşanmaması için hafızalarımızı diri tutmalı, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeliyiz” diyen Arıbaş, milli değerlere sahip çıkmanın önemine dikkat çekti. “O gece sergilenen direniş, dosta güven, düşmana korku salan bir duruştu” dedi.

VALİ KUMBUZOĞLU: MİLLETİN MECLİSİ DİMDİK AYAKTA KALDI

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu ise, 15 Temmuz gecesinde milletin hafızasında derin bir yara açıldığını belirterek, “O gece Meclis bombalandı, insanlar şehit edildi. Meclis Başkanımız Sayın İsmail Kahraman’ın o geceki cesareti unutulmaz. ‘Meclis’i terk etmeyin, burada öleceğiz’ sözü hafızalarımıza kazındı” dedi. Kumbuzoğlu, 15 Temmuz’un asla unutturulmaması gerektiğinin altını çizdi: “Bu olay unutulursa, tekrarlanır. 15 Temmuz’un adı Türkiye’dir.”

Konferans sonrası İsmail Kahraman ve protokol üyeleri, 15 Temmuz’a dair fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi. Günün anısına hatıra fotoğrafı çektiren katılımcılar, “15 Temmuz’un unutulmaması gerektiği” mesajında birleşti.