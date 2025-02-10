ASUS, Cobble SSD kılıfını tanıttı

ASUS, 10 Şubat 2025'te, hem şık hem de dayanıklı olan yeni Cobble SSD kılıfını tanıttı. Bu dış mekan depolama çözümü, hem estetik hem de pratik özellikleriyle dikkat çekiyor. Cobble SSD kılıfı, geleneksel taş döşeme ilhamlı tasarımıyla ve IP55 su ve toz korumasıyla kullanıcıların veri güvenliğini ön planda tutuyor. Bu yeni kılıf, yüksek hızda veri transferi sunarak, profesyonel kullanıcılara, oyunculara ve içerik üreticilerine hitap ediyor.

ŞIK TASARIM, DAYANIKLILIK VE KOLAY KURULUM

Cobble SSD Kılıfı'nın tasarımı, organik doku ve renkleriyle öne çıkıyor. Kılıfın siyah ve gri renk seçenekleri, sıcak ve doğal bir estetik sunuyor. Özel çizilmelere karşı dayanıklı kaplama, kılıfı küçük darbelere karşı koruyarak uzun ömürlü kullanım imkânı sağlıyor. Ayrıca, sağlam metal yapı, yüksek sıcaklıklara dayanarak cihazın uzun süre güvenli bir şekilde çalışmasını sağlıyor. ASUS, kılıfı tasarlarken aynı zamanda montajı kolaylaştıran araçsız Q-Latch ve vida yerleştirme kapaklarını da sunuyor, bu sayede kullanıcılar kılıfı hızlıca monte edebiliyorlar.

HER YÖNÜYLE KORUMA VE YÜKSEK PERFORMANS

Cobble SSD Kılıfı, günlük kullanımdan kaynaklanan aşınma ve yıpranmalara karşı IP55 sertifikalı su ve toz koruması sunuyor. Dayanıklı alüminyum alaşımdan üretilen kılıf, mükemmel ısı dağılımı sağlayan bir termal ped ile donatılmış. Bu özellik, SSD'nin aşırı ısınmasını engelleyerek daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor. USB 3.2 Gen 2x1 arayüzü, veri transfer hızını 10Gbps'ye kadar çıkartarak büyük dosyaların hızlı bir şekilde taşınmasını mümkün kılıyor. Bu hız, özellikle oyun, içerik üretimi ve büyük dosya kütüphanelerinin yönetimi konusunda kullanıcılara büyük kolaylık sağlıyor.

GENİŞ UYUMLULUK VE KOLAY ENTEGRASYON

Cobble SSD Kılıfı, NVMe® PCIe® ve SATA SSD’leri destekliyor ve bu sayede geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. USB-C® 3.2 Gen 2x1 arayüzü ile hem Windows 11, macOS, mobil cihazlar hem de son nesil oyun konsolları, özellikle PlayStation® 5, Xbox ve ASUS’un ROG Ally cihazlarıyla uyumlu çalışabiliyor. Kılıf, her türlü bilgisayar kurulumuna ve oyun sistemi entegrasyonuna kolayca uyum sağlayarak kullanıcıların işlerini hızlandırıyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Boyut: 128,96 x 44,35 x 16,63 mm

128,96 x 44,35 x 16,63 mm Ağırlık: 92+2 gram

92+2 gram Uyumluluk: Windows 7 ve sonrası, macOS X 10.6 ve sonrası

Windows 7 ve sonrası, macOS X 10.6 ve sonrası Arayüz: USB 3.2 Gen 2 Type-C® (USB 3.2 Gen 1 ve USB 2.0 ile uyumlu)

USB 3.2 Gen 2 Type-C® (USB 3.2 Gen 1 ve USB 2.0 ile uyumlu) SSD Uyumluluğu: 22 x 42 / 22 x 60 / 22 x 80mm; M.2 M Key PCIe® (NVMe®) SSD, SATA SSD

22 x 42 / 22 x 60 / 22 x 80mm; M.2 M Key PCIe® (NVMe®) SSD, SATA SSD Hız: 10Gbps (PCIe®) ve 6Gbps (SATA)

10Gbps (PCIe®) ve 6Gbps (SATA) Sıcaklık: Çalışma sıcaklığı: 0–40°C; Depolama: -40–60°C

Çalışma sıcaklığı: 0–40°C; Depolama: -40–60°C Su ve Toz Koruma: IP55

ASUS'un yeni Cobble SSD Kılıfı, estetik ve fonksiyonelliği bir arada sunarken, veri güvenliğini de ön planda tutuyor. Hem profesyonel hem de günlük kullanıcılar için ideal bir çözüm.