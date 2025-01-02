Asya borsaları 2025'e karışık başladı: Yatırımcılar tedirgin (2 Ocak 2025)

Küresel piyasalarda, ABD'de görevi devralacak yeni yönetimin alacağı adımlar ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde izleyeceği politika belirsizlikleri nedeniyle yılın ilk işlem gününde negatif bir eğilim hakim.

Dünya genelinde resesyon ve enflasyon ikilemi varlık fiyatlarını etkilemeye devam ederken, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın 20 Ocak'tan itibaren izleyeceği politikalar, piyasalarda endişelerin güçlü kalmasına yol açıyor. Asya'da ise Güney Kore'deki siyasi belirsizlikler, sıkıyönetim ilanı ve devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol'un destekçilerinin eylemleriyle devam eden risk iştahını olumsuz etkiliyor.

Bölgede açıklanan verilere göre, aralık ayına ilişkin Caixin imalat sanayi PMI, 50,5 ile beklentilerin altında kaldı. Analistler, Çin'in imalat sanayinin genişleme bölgesinde kalmaya devam etmesine rağmen güç kaybetmesinin, ülke ekonomisine yönelik endişeleri artırdığını belirtiyor.

Japonya'da tatil nedeniyle işlemler yapılmazken, Güney Kore'de Kospi endeksi yatay bir seyir izleyerek 2.399 puan seviyesinden günü tamamladı. Şu anda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,2 değer kaybıyla 19.624, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,7 düşüşle 3.261, Hindistan'da ise Sensex endeksi yüzde 0,8 değer kazancıyla 79.121 puandan işlem görüyor.