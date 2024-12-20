Asya borsaları düşüşte: Japonya ve Güney Kore’de satış baskısı

Asya borsalarında, Hong Kong hariç negatif bir seyir izleniyor. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek yıl faiz indirimlerinde daha temkinli olacağına dair açıklamaları, satış baskısının güçlü kalmasına neden oluyor.

Ayrıca, makroekonomik verilerden alınan sinyaller de fiyatlamaları zorlaştırıyor. ABD ekonomisinin güçlü kalmaya devam etmesi ve Donald Trump'ın politikalarından kaynaklanan enflasyonist baskılar, Fed'in enflasyonla mücadelesini daha uzun sürede tamamlayabileceği beklentisini doğuruyor. Bu durum, tahvil ve pay piyasalarında satış baskısının artmasına ve dünya genelinde fonlama maliyetlerinin yükselmesine yol açıyor.

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Asya borsalarında da ABD'den gelen haber akışı ve Japonya ile Çin'deki ekonomik gelişmeler etkili olurken, Hong Kong hariç borsalar negatif seyrediyor. Japonya'da Kasım ayında enflasyon, beklenen seviyeye paralel olarak yüzde 2,9 olarak açıklandı. Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) dikkatle izlediği çekirdek enflasyon ise yüzde 2,4 oldu. Bu gelişme, bankanın gelecek yıl faiz artırımına gideceği beklentilerini güçlendirse de, dolar/yen paritesi 157 seviyelerinde seyretmeye devam ediyor.

Çin Merkez Bankası (PBoC), piyasa beklentilerine paralel olarak 1 yıllık kredi faiz oranını yüzde 3,10, 5 yıllık kredi faiz oranını ise yüzde 3,60'ta sabit tutma kararı aldı. Bu gelişmeler ışığında Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 39.078 puana, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 1,3 azalışla 2.404 puana geriledi. Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 düşüşle 3.367 puanda, Hindistan'da ise Sensex endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 79.071 puandan işlem görüyor.

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