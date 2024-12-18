Asya borsaları Fed kararlarını bekliyor

Düzenleme: Kaynak: AA
Asya borsaları Fed kararlarını bekliyor

Asya borsaları yeni işlem gününde karışık seyretti. ABD Merkez Bankası'nın kararları öncesinde yatırımcılar temkinli davrandı. Fed’in faiz indirim kararı bekleniyor.

Asya borsaları yeni işlem gününde karışık seyir izliyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları öncesinde küresel piyasalarda yön arayışı öne çıkarken, yatırımcıların temkinli davrandığı gözlemleniyor.

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Fed'in bugün politika faizini 25 baz puan indirmesi bekleniyor. Ayrıca, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) yarın açıklayacağı para politikası kararlarının da piyasalar üzerinde etkili olması bekleniyor. Japonya'da ihracat kasım ayında yüzde 3,8 artarken, ithalat yüzde 3,8 azaldı ve dış ticaret dengesi 117,6 milyar yen açık verdi.

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Güney Kore Merkez Bankası Başkanı Rhee Chang-yong, enflasyonun gelecek iki yılda istikrarlı olmasını beklediklerini belirtti.

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Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 39.178 puandan günü tamamladı. Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 artışla 2.484 puana ulaştı.

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Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 değer kazanarak 19.856 puanda, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 artışla 3.380 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,5 düşüşle 80.264 puanda işlem görüyor.

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