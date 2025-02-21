Asya borsaları Hindistan hariç pozitif seyrediyor (21 Şubat 2025)

Küresel piyasalarda ABD yönetiminin ekonomi ve ticaret politikalarına yönelik devam eden politika belirsizliklerinin etkisiyle karışık bir seyir izlenirken, söz konusu belirsizlikler yatırımcıların ana gündem maddelerinden olmayı sürdürüyor.

ABD'nin Çin'e uygulayacağı ticaret politikalara karşın diyalog yoluyla çözüm çağrısında bulunan Çin Ticaret Bakanı Vang Vıntao, ABD'nin Çin'den ithal ürünlere getirdiği yüzde 10 ek gümrük vergisinin ikili ilişkileri olumsuz etkilediğini belirterek, ekonomik ve ticari anlaşmazlıkların tek taraflı adımlarla olmaması gerektiğini vurguladı.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, yeni atanan ABD'li mevkidaşı Howard Lutnick'e mektup yazdı. Mektupta Çin'in ABD'nin tek taraflı tarife adımlarından rahatsız olduğunu vurgulayan Vang, "Tek taraflı tarife artışları normal ekonomik ilişkileri olumsuz etkiliyor. Sorunları eşit temelde diyalog ve müzakere ile çözmeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Analistler, Çin'in ılımlı ve müzakereci yaklaşımının ticaret savaşları endişelerinin azaltılması açısından önemli olduğunu ifade ederek, gelecek dönemde ABD yönetimi ve Çinli yetkililerin ilişkilerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

Bu gelişmelerin yanı sıra Çinli teknoloji firması Alibaba Group'un hisseleri 2024'ün son çeyreğinde net karını 48,94 milyar yuan (6,72 milyar dolar) olarak açıklarken, beklentilerin üzerinde gelen finansal sonuçlarının ardından yüzde 13'ün üzerinde değer kazandı.

Asya borsalarında Trump'ın etkisi!! Tarife açıklamalarıyla düşüş yaşadı

Öte yandan, bugün Japonya'da açıklanan verilere göre ise ocak ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 4 artarak beklentilere paralel gerçekleşirken ülkede güç kazanan enflasyon yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, ülkede güçlenen enflasyonun parasal sıkılaşma sürecini hızlandırabileceğini kaydederek, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) son politika kararında enflasyona yönelik şahin duruşunu yinelediğini hatırlattı. Bu gelişmelerle, para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoJ'un haziran ayında faiz artırımına gidebileceğine yönelik tahminler öne çıkıyor. Ülkede açıklanan diğer veriler de yakından takip edilirken, şubat ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 48,9 seviyesinde gerçekleşerek imalat aktivitesinin zayıf kalmaya devam ettiğini gösterdi.

Bugün, uluslararası basında Nissan'ın Honda'nın 58 milyar dolarlık birleşme teklifini geri çevirmesinin ardından Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın söz konusu şirkete yatırım yapmaya hazırlandığı yer aldı. Haberde, Tesla'nın, Nissan'ın ABD'deki fabrikalarını satın almaya yönelik girişiminin stratejik bir yatırım olacağını düşünülürken, söz konusu girişimin, Tesla'nın eski yönetim kurulu üyesi Hiro Mizuno liderliğindeki yeni teklif ile eski başbakan Yoshihide Suga ve eski yardımcısı Hiroto Izumi tarafından desteklendiği iddia edildi.



Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 38.784 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yatay bir seyirle 2.654 puandan kapandı.

Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 3,3 artışla 23.327 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 3.375 puandan işlem görüyor. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 azalışla 75.353 puanda seyrediyor.