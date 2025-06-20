Asya borsaları karışık: Çin faizleri değişmedi! (20 Haziran 2025)

Küresel piyasalarda, İran-İsrail arasındaki gerilim risk algısını yüksek tutarken, ABD’nin İran’a doğrudan askeri müdahale olasılığına dair endişeler varlık fiyatlarını etkiliyor.

Bu gelişmelerle Asya’da karışık bir seyir öne çıkarken, Çin’de gösterge faiz olan 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranları (LPR) değiştirilmedi.

Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi, 1 yıllık kredi faiz oranının yüzde 3’te, 5 yıllık kredi faiz oranının ise yüzde 3,5’te sabit kaldığını duyurdu.

Bölgede açıklanan verilere göre, Japonya’da çekirdek enflasyon mayısta beklentileri aştı. Ülkede mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda tahminlere uygun olarak yüzde 3,5 artarken, çekirdek TÜFE yüzde 3,7 ile öngörülerin üzerinde yükseldi.

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Japonya Merkez Bankası (BoJ), son para politikası kurulu toplantısının tutanaklarını yayımladı. Tutanaklarda, Japonya ekonomisinin genel olarak ılımlı bir toparlanma gösterdiği, ancak bazı alanlarda zayıflıklar olduğu belirtildi.

Tutanaklarda, enflasyon beklentilerinin ılımlı bir artış kaydettiği vurgulanarak, kısa vadede TÜFE’deki yıllık artış oranının mevcut seviyelerde kalmasının beklendiği ifade edildi.

Bu gelişmelerle Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 38.407 puandan, Güney Kore’de Kospi endeksi ise yüzde 1,5 artışla 3.021 puandan kapandı.

Şu anda Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 gerileyerek 3.359 puanda işlem görüyor.

Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 yükselişle 23.422 puandan işlem görürken, Hindistan’da Sensex endeksi önceki kapanışına göre yüzde 0,9 yukarıda 82.097 puanda bulunuyor.

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