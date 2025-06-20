Borsa güne nasıl başladı? (20 Haziran 2025)

Düzenleme: Kaynak: AA
Borsa güne nasıl başladı? (20 Haziran 2025)

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,03 artışla 9.195,44 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,02 değer kaybederek 9.102,02 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 93,42 puan ve yüzde 1,03 artışla 9.195,44 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,31, holding endeksi yüzde 1,13 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,87 ile ulaştırma, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,95 ile spor oldu.

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Orta Doğu'da süren gerilim küresel pay piyasalarında risk algısının yüksek kalmasına neden olurken, ABD'nin İran'a doğrudan askeri müdahale edip etmeyeceğine yönelik haber akışı yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda karışık bir seyir öne çıkarken, yurt içi piyasalar ise pozitif ayrışıyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve tüketici güven endeksi, ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi ile Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.400 seviyelerinin direnç, 9.100 ve 9.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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