Asya borsaları karışık seyrediyor (10 Mart 2025)

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir gözlemleniyor. Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı politikalarının ticaret savaşlarını artıracağı ve ABD ekonomisini yavaşlatacağı endişeleri etkili olurken, Çin'in zayıf iç talebine işaret eden enflasyon verileri de bu karışık tabloyu destekliyor.

ÇİN EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER



Çin'de tüketici fiyatlarındaki durgunluk ve üretici fiyatlarındaki düşüş şubat ayında da devam etti. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 0,7, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise yüzde 2,2 geriledi. Analistler, Çin'deki iç talepteki zayıflığın, yerel yönetimlerin borç riskleri ve gayrimenkul sektöründeki düşüşle birleşerek ülke ekonomisini olumsuz etkilediğini belirtiyor. Ayrıca, Çin'in ihracatındaki artışın ABD'nin ticari tarifeleri nedeniyle yavaşladığı ifade ediliyor.

JAPONYA VE GÜNEY KORE'DEKİ DURUM



Japonya'da ocak ayına ilişkin cari işlemler dengesi 256,7 milyar yen açık verdi. Japon tahvil piyasalarında ise 10 yıllık devlet tahvil getirileri yüzde 1,57 ile 2008'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 artışla 36.990 puandan kapanış yaptı. Güney Kore'de ise Kospi endeksi yüzde 0,3 yükselerek 2.570 puana ulaştı.

DİĞER ASYA PİYASALARI



Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 düşüşle 23.867 puandan işlem görürken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 3.368 puanda seyrediyor. Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,3 değer kazanarak 74.580 puana ulaştı.