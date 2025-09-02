Asya borsaları karışık seyrediyor (2 Eylül 2025)

Himino, bugün, merkez bankasının faiz oranlarını artırmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Japonya'nın ABD gümrük vergilerinin etkisiyle yavaşlayan büyüme nedeniyle geçici duraklama dönemine girebileceğini ifade eden Himino, temel enflasyonunun, yıl sonunda istikrara kavuşmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Öte yandan, bölgede diplomasi gündemi de yakından takip ediliyor. Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesi dün sona erdi. Zirve, çok sayıda dünya liderinin katılımıyla gerçekleşti.

Bununla birlikte, 3 Eylül'de Pekin'deki Tienanmın Meydanı'nda, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yılı dolayısıyla törenler düzenlenecek.

Askeri geçit töreninin de yer alacağı etkinliğe, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un katılacak olması dikkati çekerken Kim, 2011'de göreve gelmesinden bu yana ilk kez dünya liderleriyle aynı törende bir araya gelecek.

Tarifeler cephesinde ise ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'a ilişkin paylaşım yaptı. Trump, Hindistan'ın petrol ve askeri ürünlerinin çoğunu Rusya'dan, çok azını ABD'den aldığını kaydederek, Hindistan'ın tarifeleri sıfıra indirmeyi teklif ettiğini ama artık geç olduğunu ifade etti.

Analistler, bölge genelinde makroekonomik veri akışının sakin olduğunu belirterek, Çin ve Hong Kong endekslerinde kar satışları ve düzeltmelerin izlendiğini kaydetti.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,35 artışla 42.335,50 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,94 yükselişle 3.172,35 puandan kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 düşüşle 3.858 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 azalışla 25.496 puanda bulunuyor. Hindistan'da Sensex endeksi ise önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 80.677 puandan işlem görüyor.