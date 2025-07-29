Asya borsaları karışık seyrediyor! (29 Temmuz 2025)

ABD ve Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerinin üçüncü turu dün İsveç'in başkenti Stockholm'de başlamıştı.

İki gün sürecek görüşmelerde, ABD tarafını Hazine Bakanı Scott Bessent ve Çin tarafını Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng liderliğindeki heyetin temsil edeceği belirtilmişti.

ABD'li ve Çinli yetkililerin gündeminde, "tarife ateşkesinin" 90 gün daha uzatılması, fentanil kaçakçılığıyla ilgili tarifeler ve Çin'in yaptırım altındaki Rusya ve İran'dan petrol alımları gibi konular yer alıyor.

Analistler, Stockholm görüşmelerinin ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında varılacak anlaşmaya zemin hazırlayabileceğini ifade etti.

Söz konusu görüşmeler, Trump'ın Avrupa Birliği ile ticaret görüşmelerinin tamamlandığını ve ABD'nin AB'nin çoğu ürününe yüzde 15 tarife uygulayacağını açıklamasının ardından gerçekleşti.

Öte yandan, bölge piyasalarında BoJ ve Fed'in bu hafta açıklanacak faiz kararları yakından takip ediliyor.

Fed'in yarınki toplantısında faizlerde değişikliğe gitmemesine kesin gözüyle bakılırken, faiz indirimlerine eylül ayında başlaması öngörülüyor. BoJ'un da perşembe günkü toplantısında politika faizini sabit bırakması bekleniyor.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,77 azalışla 40.681,00 puandan kapanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,66 yükselişle 3.230,57 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 artışla 3.606 puanda bulunurken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 kayıpla 25.391 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 azalışla 80.816 puanda seyrediyor.