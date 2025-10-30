Fed, dün politika faizini beklentilere paralel 25 baz puan indirerek yüzde 3,75-4 bandına çekti. Açıklamada, ekonomik büyümenin ılımlı şekilde devam ettiği, istihdam kazanımlarının azaldığı, enflasyonun yılbaşından beri yükseldiği vurgulandı.

Fed Başkanı Jerome Powell basın toplantısında, "Komitenin bu toplantıdaki tartışmalarında, aralık ayında nasıl ilerleneceği konusunda güçlü şekilde farklı görüşler vardı. Aralık toplantısında politika faizinde daha fazla indirim yapılması kesin değil, bundan oldukça uzak. Politika önceden belirlenmiş bir rotada değil." dedi. Analistler, Fed'in gevşeme adımları ve ABD'de hükümet kapanmasının öngörülebilirliği düşürdüğünü belirterek, yatırımcıların ihtiyatlı yaklaştığını ifade etti. Bu sırada ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ikili zirve için Güney Kore'nin Busan kentinde buluştu. Bu, Trump'ın yılın başında yeniden seçilmesinin ardından iki liderin ilk doğrudan karşılaşmasıydı. Şi, zirvenin açılışında, Çin ve ABD'nin dostça ortaklık kurması gerektiğini, bunun tarihin dersi ve gerçeğin zorunluluğu olduğunu söyleyerek, "Çin'in kalkınması, ABD'nin 'Amerika'yı yeniden büyük yapma' vizyonuyla çelişmiyor." diye ekledi.

ÇİN VE ABD NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ KONUSUNDA ANLAŞTI



Dünyanın önde gelen ekonomileri arasında ara sıra gerilimlerin yaşanmasının doğal olduğunu belirten Şi, iki liderin ilişkileri doğru yöne çekmede öncülük etmesi gerektiğini dile getirdi. Başkan Trump ise Çin lideriyle zaten birçok alanda anlaşmaya vardıklarını, bu zirvede daha fazla uzlaşı beklediklerini ifade etti. Trump, fentanil kaynaklı tarifeleri yüzde 10'a indireceğini duyururken nisan ayında Çin'e ziyaret edeceğini belirtti. Konuya dair ayrıntılar ve haberler yatırımcılarca dikkatle izleniyor. Bu unsurlara ilaveten Trump, Çin'le nadir toprak elementleri ve kritik mineraller üzerine her yıl yenilenecek 1 yıllık bir mutabakat sağlandığını açıkladı.

BOJ POLİTİKA FAİZİNİ DEĞİŞTİRMEDİ



Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika faizini beklentilerce yüzde 0,5'te tuttu. Karar 7'ye 2 oyla geçti. BoJ üyeleri Naoki Tamura ve Hajime Takata muhalif kalarak faizin yüzde 0,25 puan artırılmasını savundu. Politika metninde, ekonominin beklentilere uyarsa borçlanma maliyetlerini yükseltmeye devam edeceği sözü veren BoJ, öngörülerini sabit tutarak çekirdek TÜFE'nin 2025 mali yılında yüzde 2,7, 2026 mali yılında yüzde 1,8 olacağını duyurdu. Bu verilerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,07 artışla 51.343 puana, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,14 yükselişle 4.086 puana kapandı. Şu anda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 kayıpla 3.992 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 düşüşle 26.169 puanda alınıyor.

Hindistan'da Sensex endeksi önceki kapanıştan yüzde 0,6 aşağıda 84.536 puanda işlem görüyor.