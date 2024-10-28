Asya borsaları pozitif seyrediyor

Asya borsaları yeni haftaya pozitif bir seyirle giriş yaptı

Küresel piyasalar, ABD'deki istihdam raporu ve büyüme başta olmak üzere yoğun makroekonomik veri takviminin takip edileceği haftaya pozitif seyirle başladı.

Japonya’da Liberal Demokrat Parti (LDP) ile koalisyon ortağı Komeito, parlamentoda çoğunluğu elde edememesinin ardından yen dolar karşısında üç ayın en düşük seviyelerine gerilerken bu durum, siyasi belirsizliğin merkez bankasının faiz artırım politikasını etkileyeceği yönündeki endişeleri öne çıkardı.

Ülkenin ihracata dayalı ekonomisine fayda sağlayan zayıf yen, ihracat yapan şirketlerin hisselerini ise olumlu etkiledi.

Japon yeninin dolar karşısındaki zayıflığından dolayı Japonya'daki faiz oranları ABD ve diğer büyük ekonomilere kıyasla oldukça düşük seviyede kalıyor. Analistler, bu durumun yakın gelecekte de önemli ölçüde değişmesinin pek olası görünmediğini belirterek, Japonya Merkez Bankasının perşembe günü sona erecek toplantısında politika faiz oranını sabit tutmasının beklendiğini ifade etti.

Bu gelişmelerle dolar/yen paritesi yüzde 0,2 yükselişle 153,3 seviyesinden işlem görüyor.

Öte yandan Çin Merkez Bankası (PBoC) piyasaya daha fazla likidite enjekte etmek ve bankacılık sistemindeki kredi akışını desteklemek amacıyla yeni bir kredi aracı başlattı.

Bankanın açıklamasında, bankacılık sisteminde makul miktarda likidite sağlamak ve merkez bankasının politika araç setini daha da zenginleştirmek amacıyla açık piyasa doğrudan ters repo operasyonları tesisinin etkinleştirildiği belirtildi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,8 artışla 38.606 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 yükselişle 2.612 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,4 değer kazancıyla 3.311 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 primle 20.641 puandan ve Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 1,1 artışla 80.275 puandan işlem görüyor.