Asya borsaları yeşillendi

Kaynak: Haber Merkezi
Asya borsaları yeşillendi

Asya Pasifik piyasalarında yatırımcılar Japonya'dan gelen yoğun veri akışını yakından izliyor.

Asya-Pasifik piyasaları, ABD’den gelen verilerin ekonomik durgunluk endişelerini azaltması ve yatırımcıların Japonya’dan gelen bir dizi veriyi izlemesiyle haftanın son işlem gününde yükseldi.
Japonya'nın başkenti Tokyo'daki enflasyon oranı, haziranda yüzde 2,2'den yüzde 2,6'ya çıkarak marttan beri en yüksek seviyesini gördü.
Taze gıda fiyatlarını hariç tutan çekirdek enflasyon oranı, beklentilerin üzerinde yüzde 2,4 oranında artış gösterirken Tokyo'nun enflasyonu, ülke genelinde eğilimlerin önde gelen bir göstergesi olarak kabul edildi.
Japonya'daki işsizlik oranı, ekonomistlerin yüzde 2,5'lik tahminini aşarak yüzde 2,7 oranında açıklandı.
Ülkedeki perakende satışlar, ekonomistlerin beklediği yüzde 2,9'luk büyümeden ve haziranda görülen revize edilmiş yüzde 3,8'lik artıştan daha düşük olarak yıllık yüzde 2,6 oranında artış kaydetti.
Japonya'nın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 yükseldi ve Topix endeksi de verilerin yayınlanmasının ardından yüzde 0,37 artı.

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