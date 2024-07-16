Asya borsalarına Powell etkisi

Asya-Pasifik piyasaları Salı günü Fed Başkanı Jerome Powell'ın güvercin yorumlarının Wall Street'i bir gecede yükselişe geçirmesi sonrasında yükseliş trendine geçti

Powell, Fed'in politikasının "uzun ve değişken gecikmelerle" işlemesiyle merkez bankasının faiz oranlarını düşürmek için enflasyonun yüzde 2'ye ulaşmasını beklemeyeceğini belirtti.

Dolayısıyla, "Enflasyonun yüzde 2'ye düşmesini beklerseniz muhtemelen çok uzun süre beklemişsinizdir" ifadelerini kullandı.

Hong Kong'un Hang Seng endeksi tüketici hisselerinin öncülüğünde yüzde 1,43 inerken, Çin'in CSI 300 endeksi yüzde 0,18 artış gösterdi.

Japonya'da Nikkei 225 yüzde 0,51, Topix ise piyasaların resmi tatili sonrasında yeniden işlem görmeye başlamasıyla yüzde 0,78 yükseliş kaydetti.

Güney Kore'de Kospi yüzde 0,28 artarken, Kosdaq ters yöne dönerek yüzde 1,27 geriledi.

Avustralya'nın S&P/ASX 200 endeksi, Pazartesi günü endeksin tüm zamanların en yüksek kapanışından düşerek marjinal bir düşüş görüldü.