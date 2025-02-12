Asya borsalarında Hindistan hariç hükseliş devam ediyor (12 Şubat 2024)

Asya borsalarında Hindistan dışında genel olarak pozitif bir seyir izleniyor. Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi kararları ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimlerine temkinli yaklaşacağını belirten açıklamaları, karışık bir piyasa görünümü oluşturuyor. Bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve Powell’ın yapacağı sunum merakla bekleniyor.

Bu gelişmeler ışığında, Asya borsalarında Hindistan hariç genel olarak alım ağırlıklı bir seyir izleniyor. Trump’ın çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği gümrük vergisi kararına Güney Kore’den misilleme açıklaması geldi. Güney Kore Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok, söz konusu kararına karşılık vereceklerini ifade etti. Japonya ise ABD’den çelik ve alüminyum tarifelerinden muafiyet talep etti.

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda ise Trump’ın politikalarının etkilerini, ekonomik tahminlere dahil etmeden önce detaylı şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Çin’de ise yapay zeka modeli DeepSeek’in, küresel rakiplerine yakın performans sunduğu değerlendirmeleri, Çinli teknoloji şirketlerine olan ilgiyi artırdı.

Sonuç olarak, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 artışla 38.985 puana yükseldi, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,4 artışla 2.548 puana çıktı. Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 2,3 primle 21.779 puan seviyesine gelirken, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 değer kazandı ve Hindistan’da Sensex endeksi yüzde 0,1 düşüşle 76.231 puanda işlem görüyor.