Asya borsalarında Hindistan hariç hükseliş devam ediyor (12 Şubat 2024)

Kaynak: AA
Asya borsalarında Hindistan hariç hükseliş devam ediyor (12 Şubat 2024)

Asya borsalarında Hindistan hariç pozitif bir seyir izleniyor. Küresel piyasalarda ABD’nin gümrük vergisi kararları ve Powell’ın açıklamaları takip edilirken, Çin’in teknoloji şirketlerine ilgiyi artıran gelişmelerle borsalar genel olarak yükseldi.

Asya borsalarında Hindistan dışında genel olarak pozitif bir seyir izleniyor. Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi kararları ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimlerine temkinli yaklaşacağını belirten açıklamaları, karışık bir piyasa görünümü oluşturuyor. Bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve Powell’ın yapacağı sunum merakla bekleniyor.

Bu gelişmeler ışığında, Asya borsalarında Hindistan hariç genel olarak alım ağırlıklı bir seyir izleniyor. Trump’ın çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği gümrük vergisi kararına Güney Kore’den misilleme açıklaması geldi. Güney Kore Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok, söz konusu kararına karşılık vereceklerini ifade etti. Japonya ise ABD’den çelik ve alüminyum tarifelerinden muafiyet talep etti.

eey.jpeg

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda ise Trump’ın politikalarının etkilerini, ekonomik tahminlere dahil etmeden önce detaylı şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Çin’de ise yapay zeka modeli DeepSeek’in, küresel rakiplerine yakın performans sunduğu değerlendirmeleri, Çinli teknoloji şirketlerine olan ilgiyi artırdı.

Sonuç olarak, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 artışla 38.985 puana yükseldi, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,4 artışla 2.548 puana çıktı. Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 2,3 primle 21.779 puan seviyesine gelirken, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 değer kazandı ve Hindistan’da Sensex endeksi yüzde 0,1 düşüşle 76.231 puanda işlem görüyor.

Son Haberler
Havaların soğuması balık fiyatlarında artışa sebep oldu
Havaların soğuması balık fiyatlarında artışa sebep oldu
Sınırı geçemedi! Beline sardığı korsede yakalandı
Sınırı geçemedi! Beline sardığı korsede yakalandı
Laf atma tartışması can aldı!
Laf atma tartışması can aldı!
A Milli Kadın Futbol Takımı’nın aday kadrosu açıklandı
A Milli Kadın Futbol Takımı’nın aday kadrosu açıklandı
Tekirdağ’da 694 litre sahte içki ele geçirildi
Tekirdağ’da 694 litre sahte içki ele geçirildi