Asya borsalarında karışık seyir

Asya-Pasifik piyasaları, yatırımcıların Japonya'nın bahar dönemi ücret görüşmelerine ve Hindistan'ın toptan enflasyon verilerine odaklanmasıyla Wall Street'in teknoloji kaynaklı yükselişinin dağılması sonrasında perşembe günü sınırlı bölgede seyrediyordu.

Japonya'nın ücret görüşmeleri çarşamba günü tamamlandı ve ilk genel tahmin cuma günü açıklanacak. Yerel basından gelen raporlar, büyük firmaların "büyük" ücret artışları teklif ettiği sinyalini verdi.

Güçlü ücret artışları, merkez bankasının önümüzdeki pazartesi ve salı günü yapacağı toplantıyla beraber, Japonya Merkez Bankası'nın aşırı gevşek para politikasını gevşetmeye başlamasına öncülük edebilir.

Japonya'nın Nikkei 225 endeksi bu raporlar sonrasında piyasaların BOJ'un sıkılaştırma politikası olasılığını fiyatlaması sebebiyle yüzde 0,3 oranında kayıp verdi. Geniş tabanlı Topix düz çizgiye yakın bölgede işlem görüyordu.